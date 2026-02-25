도봉구, 공공기관 청년인턴 9명 모집

서울 도봉구는 ‘2026 공공기관 실무형 청년인턴’ 참여자 9명을 모집한다고 25일 밝혔다.
선발된 9명의 참여자는 도봉구시설관리공단, 복지관 등 지역 내 9개 공공사업장에서 업무를 수행한다. 행정업무 지원, 주민 프로그램 운영, 홍보 콘텐츠 제작 등이며, 업무 기간은 4월부터 9월까지다.
인턴십이 끝난 이후에도 ▲1:1 맞춤형 취업 컨설팅 ▲경력증명서 발급 ▲최신 취업 정보 제공 등을 밀착 지원한다.
모집 대상은 공고일(2월 9일) 기준 도봉구에 주소를 둔 19세~45세 미취업 청년이다. 신청은 오는 27일까지 신청서 등 필요 서류를 갖춰 구청 청년미래과로 방문하거나 필요 서류를 담당자 전자우편으로 제출하면 된다. 최종 합격자는 다음달 18일 발표한다.
또 인턴십 기간 참여자들의 취업 준비를 위해 구는 올해 ‘취업 지원 유급휴가’를 신설했다. 참여자들은 업무 기간 중 자유롭게 취업박람회 참여나 면접 응시 등의 준비를 위해 2일의 휴가를 사용할 수 있다.
