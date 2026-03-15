서울Pn

검색

서남권 최초 공립·뉴미디어 특화 미술관, 서서울미

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

금천구, 희망온돌 ‘역대 최대’ 21억 6000만

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강남구 교육경비 357억 편성… 서울 최고

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원구, 노원교육플랫폼 진학아카데미 운영

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘경기도 청년은 좋겠네’…복지포인트 등 청년 노동자 ‘맞춤형 자산 형성’ 지원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
청년 복지포인트, 청년 노동자 통장, 중소기업 청년 노동자 지원


  •
경기도청 전경


경기도가 청년 노동자의 초기 자산 형성을 지원하기 위해 ‘청년 복지포인트’, ‘청년 노동자 통장’, ‘중소기업 청년 노동자 지원사업’ 등으로 올해 1만 4000여명을 지원한다.

‘청년 복지포인트’는 청년 노동자들의 복리후생 향상을 위해 경기청년복지몰에서 사용할 수 있는 복지포인트를 지급하는 사업이다. 모집 대상은 경기도 소재 중소·중견기업, 비영리법인에서 6개월 이상, 주 36시간 이상 근무하면서 월 급여가 334만원 이하(중위소득 150% 이하)인 19세 이상 39세 이하 경기도 거주 청년이다.

도는 오는 7월 모집 공고를 통해 지원자 1만 명을 선정하고, 반기별 60만원, 연 최대 120만원의 복지포인트를 지급할 계획이다.

‘청년 노동자 통장’은 참여자가 2년간 매월 10만원씩 240만원을 저축하면 경기도가 월 14만 2000원을 추가로 적립해 만기 때 총 580만 8000원(지역화폐 100만원 포함)을 지급하는 사업이다. 모집 대상은 경기도에 거주하는 19세 이상 39세 이하 청년 중 기준 중위소득 120% 이하 가구에 속하는 노동자다. 아르바이트 종사자나 자영업자도 신청할 수 있다.

올해 지원 대상은 총 6300명으로, 8월 모집 공고 예정이다.

‘중소기업 청년 노동자 지원사업’은 도내 중소기업에서 6개월 이상, 주 36시간 이상 근무하고, 월 급여가 334만원 이하(중위소득 150% 이하)인 19세 이상 39세 이하 경기도 거주 청년에게 반기별 120만원, 2년간 최대 480만원의 지역화폐를 지원한다.

올해 지원 대상은 총 2000명으로, 9월 모집 공고 예정이다.

‘청년 복지포인트’와 ‘중소기업 청년 노동자 지원사업’은 모두 지원 규모 안에서 접수일 직전 6개월 평균 건강보험료가 낮은 순으로 지원자를 선정한다. ‘청년 노동자 통장’은 지원 규모 안에서 중위소득·도 거주기간 등을 종합적으로 심사해 지원자를 선발한다.

도는 보다 많은 도민에게 혜택이 돌아갈 수 있도록 위 세 가지 사업 간의 중복 참여를 제한한다.

김선화 경기도 청년기회과장은 “중소기업 청년 노동자 지원사업이 처우가 열악한 중소기업에 재직 중인 청년들의 임금 보전에 집중한다면, 청년 노동자 통장은 아르바이트생 등 고용 형태에 관계없이 청년들에게 자산 형성의 기회를 제공하는 정책”이라며 “일하는 청년 누구나 소외되지 않고 꿈을 키워나갈 수 있도록 맞춤형 지원 정책을 촘촘히 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

강북 “올 4·19문화제, 문화콘텐츠 다양화”

‘2026 국민문화제 위원회’ 출범식 “민주주의 가치 일상 공유 축제로”

새봄 고품격 문화예술공연 성황…“계속 살고 싶은 송

‘신춘음악회’ 간 서강석 구청장

강서, 미취학 아동·초등생 독후 감상화 공모

구립도서관, 주제 도서 9권 선정 16일~5월 15일 교보문고서 접수

용산, 상권 위기 조기 포착… 급격 재편·붕괴 막는

‘젠트리피케이션 분석 체계’ 구축 위험 상권 임차·임대인 공존 모색

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr