이민석 서울시의원, 2025회계연도 결산검사위원 위촉

서울시·교육청 합산 76조원 규모 예산 집행 내역 정밀 점검 예정



지난 13일 결산검사위원으로 위촉된 이민석 의원(오른쪽)과 최호정 의장

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서울시의회 이민석 의원(국민의힘, 마포1)이 지난 13일 ‘2025회계연도 서울시 결산검사위원’으로 위촉됐다.이날 위촉식에서는 재정 및 회계 분야에 전문성과 풍부한 경험을 겸비한 민간위원 15명과 시의원 3명 등 총 18명이 결산검사위원으로 위촉됐다.위원들은 서울시 293개 부서 62조 6996억원, 시교육청 66개 부서 14조 1151억원 등 총 76조 8147억원 규모의 예산 집행 내역에 대해 오는 4월 7일부터 5월 11일까지 35일간 결산검사 업무를 수행한다.이 의원은 “지난해는 세입 여건 악화와 지방채 발행 등으로 재정 건전성 확보가 어려웠던 만큼, 어느 때보다 심도 있는 결산검사가 필요하다”며 “예산이 당초 목적대로 집행됐는지, 낭비된 사례는 없었는지 면밀히 점검해 유의미한 결산 의견을 도출하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편 결산검사는 전년도 세입·세출예산 집행 결과를 관계 법령과 지침에 따라 종합적으로 분석·평가하는 예산 과정의 최종 단계다. 이는 지방자치단체의 예산 낭비를 막고 재정 운영의 효율성을 제고하기 위한 지방의회의 대표적인 사후통제 제도다.온라인뉴스부