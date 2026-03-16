안계일 경기도의원, 분당소방서 소방정책 업무보고회 참석



안계일 의원이 13일 분당소방서에서 열린 경기도의원 초청 소방정책 업무보고회에 참석해 동료의원 및 이종충 분당소방서장과 분당의용소방대, 소방공무원 등 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 안전행정위원회 안계일 의원(국민의힘, 성남7)은 13일 분당소방서에서 열린 경기도의원 초청 소방정책 업무보고회에 참석해 지역 소방 현안과 정책 추진 상황을 공유하고 현장의 의견을 청취했다.이번 업무보고회는 지역 안전 정책과 소방행정 현안을 공유하고 협력 방안을 논의하기 위해 마련된 자리로, 이종충 분당소방서장과 분당의용소방대, 소방공무원 등 약 50여 명이 참석한 가운데 진행됐다.이날 보고회에서는 2026년 주요 소방정책과 현안 업무에 대한 설명이 이어졌으며, 최근 관심이 높아지고 있는 전기자동차 화재 대응과 관련해 ‘EV 드릴랜서(EV-Drill Lance)’ 장비를 활용한 화재 진압 시연도 함께 진행됐다. EV 드릴랜서는 전기차 하부 배터리팩에 직접 물을 주입해 화재를 신속히 진압하는 장비로 전기차 화재 대응 역량 강화를 위한 장비로 평가받고 있다.안계일 의원은 장비 시연을 참관한 뒤 소방 관계자들과 함께 전기차 화재 대응 현황과 장비 운영 상황 등에 대해 의견을 나눴다.안 의원은 “전기차 보급이 늘어나는 만큼 화재 대응 장비와 현장 대응 체계에 대한 지속적인 점검이 필요하다”라며 “현장에서 제기되는 의견들이 정책에 반영될 수 있도록 관심을 갖고 살펴보겠다”라고 말했다.한편 안계일 의원은 제11대 경기도의회 전반기 안전행정위원회 위원장을 역임했으며, 현재 안전행정위원회 위원으로 활동하고 있다.온라인뉴스팀