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양우식 경기도의회 의회운영위원장, 지역언론 육성 및 홍보비 집행기준 마련 연구 착수

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양우식 위원장이 13일 의회운영위원회 회의실에서 열린 ‘경기도의회 광고·홍보의 효율적 집행을 위한 제도개선 연구 용역’ 착수보고회를 마치고 연구 수행 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 의회운영연구회(회장 양우식 위원장)는 지난 13일 운영위원회 회의실에서 「경기도의회 광고·홍보의 효율적 집행을 위한 제도개선 연구 연구용역」 착수보고회를 개최했다.

이번 연구용역은 현재 경기도의회의 광고·홍보 집행과 관련해 매체 선정 기준이나 광고 배분 기준이 명확하지 않은 문제점을 분석하고, 의정 홍보 및 도민 소통을 위한 광고·홍보 집행 원칙과 기준 마련 등 관련 정책을 수립하고 입법화하는 것이 목적이다.

이번 연구는 한세대학교 산학협력단에서 수행하며 ▲경기도의회 의정 활동 광고·홍보 집행 과정과 효과성 분석 ▲지역 언론 육성과 상생적 관계 구축 방안 모색 ▲경기도의회 광고 시행 가이드라인 마련 등을 주요 내용으로 한다.

양우식 위원장은 인사말을 통해 “해마다 의정 홍보비 등으로 168억 원의 예산이 집행되는데 광고·홍보 집행과 관련해 매체 선정 기준, 광고 배분 기준이 명확하지 않은 것에 대한 문제점이 매년 행정사무감사에서 지적됐다”며 “연구용역을 통해 투명하고 합리적인 기준과 제도적 개선 방향이 마련되기를 기대한다”고 밝혔다.

이어 양 위원장은 “이번 연구용역 결과가 실제 정책과 제도 개선으로 이어져 경기도민과 소통 강화 및 지역 언론 발전에 도움이 되는 계기가 되길 바란다”고 강조했다.

끝으로 착수보고회 결과를 바탕으로 향후 간담회 및 중간·최종 보고 등 3개월간의 과업 일정과 연계해 진행 상황을 점검하고, 연구 성과가 정책 과제로 활용될 수 있도록 관련 절차를 지원할 계획이라고 전했다.

온라인뉴스팀
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