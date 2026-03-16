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수원시-23개 병원, ‘퇴원환자 통합돌봄 지원사업’ 업무 협약 체결

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16일 수원시(시장 이재준, 앞줄 오른쪽 6번째)와 23개 병원이 16일 시청에서 ‘퇴원환자 통합돌봄 지원사업’ 업무협약을 체결했다. (수원시 제공)


수원특례시가 관내 의료기관과 협력해 퇴원 환자의 지역사회 정착을 돕는 ‘통합돌봄 체계’를 구축한다.

수원시와 관내 23개 병원은 16일 시청에서 ‘퇴원환자 통합돌봄 지원사업’ 업무협약을 체결하고, 퇴원환자가 지역사회에서 안정적으로 생활할 수 있는 환경을 만들기 위해 협력하기로 했다.

협약에는 이재준 수원특례시장, 아주대학교병원·가톨릭대학교 성빈센트병원·경기도의료원 수원병원·수원덕산병원·윌스기념병원·화홍병원 등 23개 병원 병원장·관계자 등이 참석했다.

시와 협약에 참여한 병원들은 퇴원환자 통합돌봄사업 홍보, 대상자 연계·의뢰 등에 협력하며 퇴원환자를 통합 지원하고 지역사회 연계 관련 자료(서비스 계획·제공·현황) 등을 공유한다. 의료기관은 퇴원(예정) 환자 평가·상담, 지역사회 연계 등 역할을 한다.

오는 27일 시행되는 ‘돌봄통합지원법’에 따라 이뤄지는 퇴원환자 통합돌봄 지원사업은 입원 치료 이후 돌봄 공백이 발생할 수 있는 퇴원환자를 대상으로 지역사회 보건·의료·돌봄 서비스를 연계해 안정적인 일상 복귀를 지원하는 사업이다.

이재준 수원시장은 “현장을 가장 잘 아는 병원 관계자들의 의견에 귀 기울이면서 퇴원환자 통합돌봄 지원사업을 추진할 것”이라며 “오늘 협약이 시민의 건강을 지키는 데 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.

안승순 기자
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