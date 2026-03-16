서울시의회 교통안전특위, 대치동 학원가 합동단속 및 ‘민·관·학 협의체’ 구축 성과

역대 최초 학원가 교통난 해소 위한 ‘민·관·학 통합 협의체’ 구성 결실

윤영희 위원장 “교통 안전은 치안의 영역… 현장 중심 특별 활동 지속할 것”



윤영희 서울시의원



서울시의회 교통안전특위 회의 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 2월 26일 강남구 대치동 학원가 밀집 지역(도곡로, 남부순환로, 삼성로 일대)에서 유관 기관 합동 야간 특별 단속이 실시됐다.이번 단속은 오후 9시부터 11시까지 진행됐으며, 도로 흐름을 방해하는 대로변 주·정차 차량 100여대에 대한 이동 조치와 보행로에 무단 방치된 전동킥보드 등 개인형 이동장치 정비가 이뤄졌다.대치동 일대는 학원 1535개가 밀집해 있고 일시 수용 인원이 약 15만명에 달하는 등 전국 최대 규모의 학원가로서 고질적인 교통 정체와 안전사고 위험이 상존하는 곳이다.이번 단속은 현장 계도와 즉시 이동 조치를 통해 대로변 교통 정체를 해소하고 주·정차 금지구역 내 안전사고를 예방하는 실질적인 성과를 거뒀다.이와 같은 현장 단속 결과와 더불어 강남서초교육지원청, 강남구청, 수서경찰서, 학원연합회 등이 참여하는 ‘민·관·학 통합 협의체’ 구성은 ‘서울시의회 학교·학원가 교통안전대책 특별위원회(이하 특위)’ 활동을 통해 이뤄낸 핵심 성과다. 특히 학원가 교통난 해소를 위해 민간과 공공이 힘을 합친 협의체 구성은 이번이 처음이라는 점에서 그 의미가 크다.특위 위원장으로 활동 중인 국민의힘 윤 원은 교통 안전을 시민의 생명과 직결된 ‘치안’의 영역으로 정의하며, 자치경찰위원회와 교통실에 교통-치안 연계 시범 사업을 강력히 주문하는 등 정책적 대안 마련에 박차를 가하고 있다.한편 특위는 지난 1일일 제2차 회의를 개최해 소관 부서로부터 학교 및 학원가 교통안전 대책에 관한 업무 보고를 받았으며, 앞으로도 이번 단속 성과와 협의체 운영을 바탕으로 서울시 전역의 안전 사각지대를 해소하기 위한 특별 활동을 지속적으로 전개해 나갈 예정이다.온라인뉴스부