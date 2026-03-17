안성시, 반도체 소부장 특화단지 동신 일반산단의 ‘새 이름’ 공모

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경기 안성시와 한국산업단지공단이 안성 동신일반산업단지의 새로운 명칭을 찾기 위해 전 국민 대상 아이디어 공모전을 개최한다. 이번 공모는 반도체 소부장 특화단지로서의 정체성을 확립하고 미래지향적인 브랜딩을 구축하기 위해 마련됐다.공모 기간은 오는 25일까지다. 전 국민 누구나 참여할 수 있다. 참여 방법은 안성시청 홈페이지 홍보 포스터 우측 하단에 있는 QR코드를 스캔해 온라인으로 접수하는 방식이다. 공모 참여자 중 추첨을 통해 30명에게는 스타벅스 커피 쿠폰을 지급한다. 접수된 명칭은 적합성, 창의성, 대중성 등을 심사해 최종 당선작을 확정한다.최종 확정된 신규 명칭은 산업단지계획 승인 및 고시 등 관련 행정 서류와 법적 절차에 공식 반영한다.양 기관은 확정된 명칭과 ‘반도체 소부장 특화단지’ 타이틀을 적극 활용해 홍보물을 제작하고 타깃 기업을 대상으로 본격적인 투자 유치 활동을 전개한다.김학건 안성시 첨단산업과장은 “이번 명칭 공모는 대한민국 반도체 산업의 중심이 될 동신산단의 새로운 출발점”이라며 “시민들의 참신한 아이디어가 모여 안성의 미래를 이끌어갈 최고의 브랜드가 탄생하기를 기대한다”고 밝혔다.안승순 기자