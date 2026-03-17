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과천시, 5070억원 추경안 제출…시민 생활과 밀접한 분야 예산 균형 반영

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과천시청 전경


경기 과천시는 2026년 제1회 추가경정예산안을 편성해 17일 시의회에 제출했다고 밝혔다.

추경예산은 총 5070억원으로 일반회계 4679억원과 특별회계 391억원이며, 본예산 대비 152억원 증가한 규모다.

시는 기존 주요 사업을 안정적으로 추진하는 한편 시민의 일상을 더욱 편리하고 풍성하게 만드는 시민 체감형 사업 확대에 중점을 두고 이번 추경예산안을 편성했다.

도시 기반 조성과 주요 사업의 안정적 추진을 위해 과천정보타운역 건립 50억원, 지식정보타운 복합지원센터 건립 6억 3000만원을 반영했다.

시민들의 생활체육과 여가 수요를 반영해 파크골프장 조성 5억 9000만원, 관문체육공원 야외화장실 교체 공사 1억 3000만원, 스크린파크골프장 운영비 3000만원을 편성했다.

복지 분야에서는 어르신과 아동을 위한 맞춤형 지원 확대에 중점을 두고 어르신 대상포진 예방접종 지원 1억원, 실버카페 조성 1억 3000만원, 통합돌봄사업 3억원, 영유아 보육료 43억 8000만원, 정보과학도서관 어린이실 화장실 리모델링 공사 1억원 등을 포함했다.

이와 함께 시민 안전 인프라 확충을 위해 소방용수시설 확대 설치 9600만원, 뒷골 지하수 역삼투 시설 설치 3000만원을 편성했고 조경산업 확산과 도시환경 가치 제고를 위해 제1회 조경박람회 개최 예산 9900만원을 반영했다.

안승순 기자
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