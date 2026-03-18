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‘(가칭)고려대 동탄병원’ 건립 본궤도…다자간 업무협약 체결

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18일 정명근 화성시장과 협약기관 대표들이 동탄병원 건립 업무협약을 체결한 후 기념 촬영을 하고 있다. (화성시 제공)


화성특례시와 한국토지주택공사(LH), 고려대학교 의료원, 컨소시엄 대표사(리즈인터내셔날, 우미건설, 미래에셋증권)가 18일 동탄구청에서 ‘(가칭)고려대학교 동탄병원 건립 지원 및 성공적 사업 추진을 위한 업무 협약’을 체결했다.

이와 함께 화성시와 고려대학교 의료원은 ‘지역완결형 보건의료체계 구축을 위한 업무협약’을 별도로 체결했다.

(가칭)고려대학교 동탄병원은 700병상 규모(26개 진료과목)로 건립될 예정이며, 최첨단 AI 시스템과 초연결 디지털 기술을 접목한 ‘미래형 의료복합 플랫폼’을 지향한다.

병원뿐만 아니라 회복기 재활병원, 노인복지주택 등을 포함하는 ‘전 생애주기 복합케어 단지’도 계획하고 있어, 지역 사회의 복지 수준을 높이는 핵심 거점이 될 전망이다.

나아가 수도권 남부와 연계한 초광역 의료 협력체계를 활성화하여 중증 질환, 감염병, 산업재해 대응 등 국가 전략적 필수의료 거점으로서 공공적 역할도 수행하게 된다.

정명근 화성특례시장은 “오늘 협약은 지역을 벗어나지 않고도 최고 수준의 의료 혜택을 누리는 ‘의료 안심 도시’로 나아가는 역사적인 이정표”라며 “단순히 병원 하나를 짓는 것을 넘어 시민의 생명권과 직결된 의료 안전망을 더욱 촘촘히 구축하고 보편적인 의료 복지를 실현하는 데 정책적 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

이어 “재활병원과 노인복지시설이 결합된 복합 단지 조성을 통해 어린이부터 어르신까지 전 세대를 아우르는 ‘화성형 의료 복지 모델’을 완성할 것”이라고 덧붙였다.

안승순 기자
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