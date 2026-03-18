143억 조회수 ‘나 혼자만 레벨업’ 창원서 팝업스토어로 만난다

3월 27일~5월 17일 창원컨벤션센터

비수도권 최초 ‘나혼렙’ 팝업스토어

거창 출신 고 장성락 작가 작품 조명

증강현실 체험·한정 굿즈 등 선보여



나 혼자만 레벨업 팝업스토어 홍보 포스터. 2026.3.18. 경남도 제공

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글로벌 히트 웹툰 ‘나 혼자만 레벨업’의 세계를 직접 체험할 수 있는 대형 팝업스토어가 경남 창원에 마련된다. 수도권 중심이던 대형 콘텐츠 행사가 비수도권으로 확장되면서 지역 문화·관광 산업에 새로운 활력이 생길 것으로 보인다.경남도와 창원시, 경남관광재단은 오는 3월 27일부터 5월 17일까지 52일간 창원컨벤션센터(CECO)에서 ‘나 혼자만 레벨업’ 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다. 글로벌 인기 콘텐츠를 지역으로 유치했다는 점에서 의미가 크다.‘나 혼자만 레벨업’은 추공 작가의 웹소설을 원작으로, 경남 거창 출신인 고 장성락 작가가 웹툰으로 재탄생시킨 작품이다. 2018년 연재 이후 글로벌 누적 조회수 143억 회를 기록하며 K웹툰 대표 흥행작으로 자리 잡았고, 애니메이션과 게임 등으로도 확장됐다.이번 팝업스토어는 장 작가의 작품 세계를 집중 조명하는 자리이기도 하다. 전시장에는 작가의 생애와 창작 과정, 개인 소장품과 주요 작업물이 공개돼 팬들이 창작의 흔적을 가까이에서 확인할 수 있도록 구성된다.체험형 콘텐츠도 마련됐다.관람객은 스마트폰 증강현실(AR) 기능을 활용해 작품 속 주인공처럼 ‘그림자 군단’을 소환하는 체험을 할 수 있다. 개인 ‘헌터증’ 제작, 스탬프 투어, 미션형 게임 등 참여형 프로그램도 운영한다. 단순 전시를 넘어 몰입형 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.현장에서는 아크릴 스탠드와 키링 등 58종의 공식 라이선스 상품을 판매한다. 경남 대표 캐릭터 ‘벼리’를 활용한 한정판 굿즈도 함께 선보인다.행사에 앞서 23일에는 미디어데이가 열려 전시 콘텐츠와 체험 행사가 사전 공개될 예정이다.경남도는 이번 행사를 계기로 문화콘텐츠와 관광을 결합한 산업 육성에도 속도를 낼 방침이다.도는 웹툰 캠퍼스 운영을 고도화해 기획·창작부터 사업화까지 이어지는 콘텐츠 생태계를 구축하고 세계 시장에서 경쟁력 있는 ‘슈퍼 IP’ 발굴에 나선다는 구상이다.김상원 경남도 관광개발국장은 “이번 팝업스토어는 세계적인 인기를 얻은 지역 작가의 웹툰을 바탕으로 한 새로운 형태의 문화 관광 콘텐츠”라며 “경남의 문화 브랜드 가치를 높이고 다양한 콘텐츠 산업이 관광객 유치로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자