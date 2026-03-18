서울Pn

검색

서울시, ‘1인가구’ 5개년 종합계획 추진

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중구 “BTS공연도 보고 K-패스로 K문화 즐기세

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

청년센터 중 최고 평가…관악구, 청년문화공간 신림

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원구, 주민 참여 ‘100만 그루’ 나무 심기

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

안성시, ‘새싹부부성장지원금 지원’ 확대…49세 이하 신혼부부 연령 기준 폐지

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기



경기 안성시는 13일 ‘안성시 출산·양육 지원 조례’의 일부 개정을 통해 새싹부부성장지원금 연령 기준(49세 이하 신혼부부)을 폐지했다.

새싹부부성장지원금은 신혼부부의 안정적인 생활 기반 마련과 출산 장려를 목적으로 2025년 7월 1일부터 시행됐다. 이 사업은 단기간에 예산이 소진될 만큼 많은 관심을 받았으나, 49세 이하로 연령 제한 기준이 있어 다양한 가족 형성 시기를 포용하지 못하는 아쉬움이 있었다.

이에 시는 이러한 한계를 보완하고자 연령 기준을 전면 폐지해, 더 많은 시민이 혜택을 누릴 수 있도록 지원 범위를 확대했다.

지원금은 1차 성장지원금(결혼)과 2차 성장지원금(출산)으로 나눠 단계적으로 지급된다. 1차 성장지원금은 2025년 7월 이후 혼인신고를 완료한 부부가 6개월 이내에 신청할 경우, 100만원의 지역화폐가 지급된다. 다만, 부부 중 한 명이 안성시 외 지역에 주소를 두고 있는 경우 혼인신고 후 30일 이내 전입신고를 완료하면 신청할 수 있으며, 49세 이상인 경우 2026년 1월 1일 이후 혼인신고한 부부부터 지원 가능하다.

2차 성장지원금은 1차 지원금을 받은 신혼부부가 10년 이내 안성시에서 첫째 자녀를 출생신고 하고, 자녀가 만 1세가 된 시점부터 6개월 이내에 신청할 경우 지급된다. 이 경우에도 100만원의 지역화폐가 추가로 지급된다.


안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울 역세권 용적률 최대 30% 상향… 9만 200

조합원 분담금 줄고 사업성 개선 재개발 규제 철폐로 기간도 단축 361곳 20만 9000가구 공급 구상 오세훈 “공급이 집값 안정 지름길”

동작구 “효도콜센터 4만콜·효도가게 430곳 돌파”

효도콜센터 기념 사례 공유회 개최 “효도패키지 사업 덕분에 일상생활 편해져”

경로당도 QR 찍고 다녀요… 양천 ‘고령친화도시’

복지장관상 수상… 우수기관 선정 예산 디지털 정산·IoT 혈압계 호평

“성북 ㅁㅁ 어때요?”… 청소년놀터 꾸미는 72인

‘공간 기획’ 청소년 운영위원 위촉

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr