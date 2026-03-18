국민의힘 ‘맘(Mom)편한특위’, 현장 소통간담회 개최… “아이 키우는 일, 개인이 아닌 국가의 몫, 국가가 끝까지 책임질 것”

장동혁 대표, 김민전 위원장, 박춘선 저출생영유아보육분과위원장 등 참석

보육·난임·워킹맘·경력단절, 한부모, 다둥이맘 등 현장 목소리 청취

“단순 현금 지원 넘어 실효성 있는 입법·예산 지원 약속”



국민의힘 맘편한특별위원회 현장 간담회에 참석한 박춘선 저출생영유아보육분과분과위원장(왼쪽에서 두 번째)



맘편한특별위원회 현장간담회 사회를 보는 박춘선 저출생영유아보육분과분과위원장

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국민의힘 ‘맘(Mom)편한특별위원회’(이하 맘편한특위)가 저출생 문제 해결을 위해 본격적인 현장 소통 행보에 나섰다. 지난 2월 발족한 맘편한특위는 17일 서울 마포구 소재 ‘채그로’에서 제1차 현장 간담회를 개최했다고 밝혔다.이번 간담회는 박춘선 저출생영유아보육분과 위원장(서울시의원, 강동 3)의 사회로 진행됐으며, 당 지도부와 특위 위원, 신혼부부 등 생생한 현장의 목소리를 전달할 참석자들이 함께했다.간담회에서는 ‘난임에서 보육까지’를 주제로 보육 정책, 신혼부부, 워킹맘, 다둥이 가정, 한부모 가정, 경력 단절, 난임 지원 개선 및 행정 불편 등 다양한 현안이 폭넓게 논의됐다. 참석자들은 현장에서 겪는 현실적 어려움을 토로하는 한편, 실효성 있는 안성맞춤 정책 마련의 필요성을 강하게 제기했다.간담회를 끝까지 청취한 국민의힘 장동혁 대표는 인사말을 통해 “아이 키우는 일, 개인이 아닌 국가의 몫”이라며 “아이를 낳고 키우는 과정에서 겪는 막막함을 국가가 더 적극적으로 살펴야 한다”고 강조했다. 이어 “현장의 생생한 목소리가 정책의 출발점이 되어야 한다”며 “부모님들이 피부로 느끼는 어려움을 해결하기 위해 당 차원에서 예산과 입법 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.김민전 맘편한특위 위원장은 “특위 출범 이후 첫 현장 행보를 마포에서 시작하게 되어 뜻깊다”며 “단순한 현금 지원을 넘어 보육 인프라 개선과 일·가정 양립이 가능한 문화를 만드는 데 특위의 역량을 집중하겠다”고 밝혔다. 아울러 “오늘 주신 귀한 제안들을 꼼꼼히 검토해 ‘맘 편한’ 대한민국을 만드는 밑거름으로 삼겠다”고 덧붙였다.진행을 맡은 박 위원장은 “오늘 논의된 사안들을 분과 차원에서 즉각 검토해 당 정책위와 정부에 잘 전달하겠다”고 밝히며 간담회를 마무리했다.온라인뉴스부