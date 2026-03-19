김기덕 서울시의원 “서울시 적십자회비 납부율 역대 최저… 은평구 1위, 강남구 25위 여전”

적십자회비 총 납부율 2024년 8.56%에서 2025년 5.99%으로 지속적으로 감소해

부자 동네인 강남구는 여전히 25위(2.7%) 최하위, 은평구는 계속 1위(16.7%) 기록

“적십자회비 지역별 참여도 상승을 위한 주민의 자발적 납부 유도 절실”



김기덕 서울시의원

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서울시의회 김기덕 시의원(더불어민주당·마포4)이 서울시에서 제출한 ‘최근 3년간(2023~2025년) 서울시 25개 자치구별 적십자회비 고지 현황 및 납부 실적’ 자료를 분석한 결과, 2025년 서울시 적십자비 납부율(2025.12.31. 기준)이 2023년(15.43%), 2024년(8.56%) 대비 5.99%에 그쳐 지속적으로 감소하고 있는 것으로 나타났다.김 의원이 검토한 최근 3년간 적십자회비 현황 및 실적 자료에 따르면, 2025년도 서울시 적십자회비 총 납부율은 5.99%로 이는 2024년도 서울시 적십자회비 총 납부율인 8.56%에서 2.57%포인트 감소한 것이다. 이는 전전년도인 2023년 15.43%에서 2024년 8.56%로 6.87%포인트 감소한 것에 비교하면 상대적으로 적은 편이나, 여전히 적십자회비 참여율이 다시 감소 추세를 보이고 있는 것으로 나타났다.특히 최근 3년간 지속적으로 감소한 납부율 대비 고지 금액의 경우, 2025년 고지 금액(846억 1000여만원)은 2024년(568억 900여만원)과 2023년(304억 200여만원)보다 지속적으로 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.또한 2025년 적십자회비 납부 금액은 2023년(46억 9000만원), 2024년(48억 7000만원) 대비 50억 6000여만원으로 증가해, 2023년 대비 약 3억 7000여만원 증가했으나, 여전히 고지 금액 대비 참여 금액의 변동 폭이 낮아 2025년 참여율은 고지 금액 대비 상대적으로 저조한 것으로 분석됐다.이에 김 의원은 “2025년 적십자회비 납부율이 2024년 대비 2.57%포인트 감소로, 2023년 대비 2024년 2배 가까이 감소한 것에 비하면 나아진 추세이나, 여전히 고지 금액 대비 납부율의 10% 미만 참여율을 보이고 있어 안타깝다”고 밝혔다. 이어 “지난 3년간 고지 금액이 대폭 증가했으나, 납부 금액의 미미한 증가 추세 또한 납부율을 지속적으로 낮추는 원인으로 보인다”고 지적했다.특히 최근 3년간(2023~2025년) 자치구별 적십자회비 납부 실적을 살펴보면, 납부율 상위 3위 안의 자치구는 2023년은 은평(26.40%), 노원(23.50%), 도봉(23.20%) 순이며, 2024년은 은평(21.50%), 노원(17.10%), 중랑(16.60%) 순, 2025년은 은평(16.70%), 노원(12.40%), 도봉(12.00%) 순으로 나타났다.반면 납부율 하위 3위 안의 자치구의 경우, 2023년은 강남(9.40%), 마포(10.70%), 금천(10.70%), 2024년은 강남(3.90%), 중구(5.00%), 서초구(5.40%), 2025년은 강남(2.70%), 중구(3.60%), 서초구(3.70%) 순으로 나타났다. 특히 3년 연속 가장 낮은 수치를 보인 강남구의 경우, 2023년은 9.40%, 2024년은 3.90%, 2025년은 3% 이하에 그쳐 강남 3구 대비 가장 저조한 납부율을 기록한 것으로 나타났다.같은 결과에 대해 김 의원은 “서울시 차원에서 매년 자치구별 대시민 홍보를 통해 지속적으로 노력하고 있다고는 하나, 적십자회비가 자발적 참여라는 특성을 가진 국민성금의 하나임에도 계속적인 참여율 감소를 보인다는 점은 참으로 안타깝다”라며 “서울시의 노력뿐만 아니라 자치구별 지속적인 회비 납부 참여율 확대를 유도하기 위해, 각 지자체별로 지역별 참여도 상승을 위한 획기적인 방안 도출을 위한 노력이 동반되어야 한다”고 강조했다.아울러 “저조한 회비 참여율을 보이는 지자체별로 우수 지자체 사업 방식 적용 등을 참조해 주민의 자발적 참여를 도모하고, 보다 선제적 대응 방안을 제시할 필요가 있다”며 “지역별 적십자회비 납부 확대를 위한 홍보 전략 구상 및 순차적 실행을 통해 시민의 적극적 참여 유도 및 국민성금 활성화를 기반으로 선진 서울로 발전될 수 있기를 기대한다”고 덧붙였다.온라인뉴스부