서울Pn

검색

서울시, BTS 컴백 종합 교통대책…“대중교통 정

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“장애인과 비장애인이 함께 누려요”…서울, 전국

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“내 땅은 얼마일까?”…은평구, 올해 개별공시지가

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

신촌 백화점 쉬는 날, 지하 주차장은 록 공연장이

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

김규남 서울시의원, 오세훈 풍납동 방문 이끌어… 모아타운 사업 점검

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

시정질문 통해 풍납동 방문 지속 요청, 오 시장 현장 방문으로 이어져
“서울시·SH와 협력해 정비사업 신속하게 추진할 것”


  •
풍납동 현장을 점검하는 오세훈 시장과 김규남 의원


김규남 서울시의회 의원(국민의힘·송파1)의 지속적인 요청으로 오세훈 서울시장이 풍납동 모아타운 현장을 찾아 사업 추진 의지를 밝히면서 정비 기간 단축에 대한 기대감이 높아지고 있다.

오 시장은 지난달 27일 송파구 풍납동 483-10 일대 모아타운 대상지를 방문해 주민 의견을 청취하고, 사업 추진 현황을 점검하며 현장 여건과 문화유산 규제 상황을 직접 확인했다.

이 자리에서 오 시장은 “풍납토성의 역사적 가치 보존과 주민 주거환경 개선이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하기 위해 사업성 개선과 정비 기간 단축 등 공공 지원을 아끼지 않겠다”라며 “빠르고 원활한 사업 추진을 체감할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.


  •
풍납동 현장을 점검하는 오세훈 시장과 김규남 의원(왼쪽 두 번째)


해당 지역은 문화유산 보존관리 지역으로 풍납토성 인접에 따른 높이 제한(6~15층)과 올림픽로변 가로경관지구(6~8층) 규제 등으로 개발이 어려웠던 노후 저층 주거지다. 모아타운 사업을 통해 이 같은 중첩 규제를 완화하고, 약 930가구 규모의 주거단지로 정비될 예정이다.

앞서 김 의원은 서울시의회 시정질문 등을 통해 풍납동 문화유산 규제의 불합리성과 열악한 정주환경 문제를 지속적으로 제기하며, 현장 중심의 문제 해결 필요성을 강조하며 오 시장의 방문을 여러 차례 요청해왔다.

김 의원은 “문화유산 규제로 개발이 제한됐던 풍납동에 모아타운 사업을 통해 규제 완화와 재산권 보호, 주거환경 개선을 동시에 이룰 수 있게 됐다”라며 “서울시, SH와 협력하여 모아타운 등 정비사업을 신속하게 추진하겠다”고 밝혔다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“지역발전 이끌 최고 랜드마크”…강북 신청사 시대로

기공식 참석한 이순희 구청장

내 일상에 쏙 들어온 복지…성북구, ‘지역밀착형 사

정릉 ‘한;평 동네생활연구소’ 사업설명회 개최

동작 취약계층에 에너지비용 지원

최장 6개월간 월 최대 5만원

종로 아이들 행복하도록… 공공보육 342억 투입

2~5세 특별 활동·현장 학습 지원 급·간식비 추가 제공… 시설도 개선

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr