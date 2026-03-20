서울시의회 환경수자원위원회 임만균 위원장, ‘2026 서울시 환경공무관 한마음 축제’ 축사

임 위원장, 환경공무관 노고에 감사를 전하며 근무 여건 개선 강조

“쾌적한 서울을 유지하는 환경공무관이 안전하고 존중받는 여건에서 근무할 수 있도록 최선 다할 것”



지난 19일 잠실 학생체육관에서 열린 ‘2026 서울시 환경공무관 한마음 축제’에 참석해 축사하는 임만균 위원장



지난 19일 잠실 학생체육관에서 열린 ‘2026 서울시 환경공무관 한마음 축제’

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임만균 서울시의회 환경수자원위원회 위원장(더불어민주당, 관악3)은 지난 19일 잠실 학생체육관에서 열린 ‘2026 서울시 환경공무관 한마음 축제’에 참석해 축사를 전하고 환경공무관들의 노고에 감사를 표했다.‘2026 서울시 환경공무관 한마음 축제’는 서울시가 주최하고 서울시청노동조합(주성준 위원장)이 주관하는 행사다. 25개 자치구 소속 환경공무관 등 2000여명이 참석한 가운데 모범공무관 표창, 기념사 및 축사, 지부별 공연 등 다양한 프로그램이 진행됐다.이날 행사에는 최호정 서울시의회 의장, 오세훈 서울시장, 정청래 더불어민주당 대표 등 주요 인사들이 함께 자리해 서울시 환경공무관의 헌신에 대한 감사와 응원의 뜻을 전했다.임 위원장은 “깨끗한 거리와 쾌적한 생활환경은 결코 당연한 결과가 아니라, 환경공무관 한 분 한 분의 땀과 책임감이 만들어낸 소중한 성과라고 생각한다”라며 “기후위기와 자원순환 정책의 중요성이 더욱 커지는 가운데 생활폐기물 감량, 재활용 선별·처리 고도화, 안전한 작업환경 조성 등 현장의 역할은 날로 커지고 있어, 환경수자원위원회 위원장으로서 환경공무관이 안전하고 존중받는 여건에서 근무하실 수 있도록 입법적, 재정적 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부