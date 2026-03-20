김길영 서울시의원 “체육정책은 도시를 바꾸는 힘”… 자랑스러운 한체대인상 수상

스포츠데이·네이밍라이츠 정책, 시민 건강 증진 및 공공 체육정책 활성화 위한 도입 입법 추진 등 학교 위상 드높인 공로 인정

생활체육 활성화 정책 필요성 강조



자랑스러운 한체대인상을 수상한 김길영 서울시의원

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서울시의회 김길영 의원(국민의힘, 강남6)은 지난 19일 한국체육대학교(총장 문원재) 제49주년 개교기념일을 맞아 학교의 위상을 드높인 공로로 ‘자랑스러운 한체대인상’을 수상했다.김 의원은 수상 소감을 통해 체육의 사회적 가치와 정책적 중요성을 강조하며 “이 상은 개인의 영광이 아니라 함께 땀을 흘려온 동문, 지도자 그리고 교수님들과 한국체육대학교 공동체 모두가 함께 이룬 노력의 결과이다”라면서 감사의 마음을 전했다.그는 “한국체육대학교에서 스포츠행정·경영 전공을 바탕으로 체육은 단순한 운동이 아닌 사회를 변화시키는 핵심 인프라이다”라면서 “개인의 건강 증진을 넘어 도시의 경쟁력을 높이고 사회를 건강하게 만드는 강력한 공공정책이다”라고 설명했다. 그러면서 “현대 사회가 직면한 고령화, 만성질환 증가, 정신건강 악화 등 다양한 문제에 대응하기 위해 체육 정책의 중요성이 더욱 커지고 있다”라고 진단하며 생활체육 활성화 정책의 필요성을 강조했다.이와 함께 체육 정책의 적극적인 계획 수립 및 추진을 통해 시민 누구나 쉽게 접근할 수 있는 체육 인프라를 확대하고 공공체육시설 이용 접근성을 개선하는 한편, ‘스포츠데이’와 같은 시민 참여형 프로그램 활성화를 통해 생활체육 중심도시로의 전환이 필요하다고 밝혔다.김 의원은 ‘체육 정책은 복지·보건·경제를 아우르는 통합 영역’임을 강조하며 “시민의 참여 확대가 결과적으로 의료비 절감과 건강보험 재정 안정으로 이어지고 나아가 체육산업 활성화를 통해 지역경제 성장에도 기여할 수 있다”라고 설명했다.아울러 미래세대를 위해 학생 선수 권익 보호 향상과 청년 체육인에 대한 지원을 확대하고 체육활동을 통한 인성 및 리더십 교육 강화 필요성을 강조했다. 이를 위해 국제 스포츠 이벤트 유치와 스포츠 클러스터 조성 등을 통해 글로벌 도시 브랜드를 강화해야 한다고 주장했다.또한 김 의원은 “체육 정책은 도시 경쟁력을 결정하는 핵심 요소 중의 하나”라고 강조하며 “앞으로 한체대인으로서의 자부심을 바탕으로 시민 누구나 건강한 삶을 누릴 수 있는 도시를 만드는 데 기여하겠다”라고 전했다.끝으로 김길영 의원은 “체육인의 길을 선택하는 것은 쉽지 않은 일이지만, 도시와 사회를 바꾸는 강력한 힘을 가진 길”이라고 설명하며 “체육인들의 땀과 끊임없는 도전이 대한민국의 미래를 바꿀 것”이라고 후배들에게 메시지를 전했다. 이어 “한국체육대학교의 위상을 널리 알리고, 선배님들과 후배들에게 더욱 자랑스러운 학교가 될 수 있도록 노력하겠다”라고 덧붙였다.온라인뉴스부