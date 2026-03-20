서울Pn

검색

“서울런으로 서울대 붙었어요”… 대학 합격 914

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

미아역세권에 최고 45층 1600가구 들어선다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문구 홍은사거리 고가 하부에 이색 경관석 조형

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

침수 피해 막아라… 성북, 빗물받이 대청소

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘내 손으로 내 동네예산 짠다’…평택시, 2026년도 주민참여예산 제안사업 공모

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기



경기 평택시는 3월 23일부터 5월 22일까지 2027년도 예산 편성을 위한 2026년도 주민참여예산 제안사업 공모를 시행한다고 20일 밝혔다.

주민참여예산은 예산 편성 등 예산 전 과정에 주민의 참여를 확대해 예산 운영의 투명성과 민주성을 높이기 위한 제도다. 시는 2026년 주민참여예산 제안사업으로 접수된 611건 중 171건, 약 31억원 규모의 사업을 예산에 반영했다.

2026년도 주민참여예산 운영 규모는 56억원이다. 공모 분야는 ▲평택시 전반의 현안 해소와 시민 편익 증진을 위한 시 일반제안사업 ▲읍면동 지역 문제 해결을 위한 읍면동 일반제안사업 ▲읍면동 주민자치회가 사업의 기획부터 실행까지 주도적으로 참여하는 주민자치회 제안사업 등 3개 분야다.

제안된 사업은 평택시 및 읍면동 주민참여예산위원회 심사를 거친 후 10월쯤 선정되며, 선정된 사업은 시의회의 승인 후 2027년 예산으로 최종 편성된다.

정장선 평택시장은 “지역 문제 해결을 위한 가장 좋은 해답은 현장을 가장 잘 아는 주민의 의견에서 나온다”라며 “많은 시민이 주민참여예산 공모에 관심 갖고 참여해 주시길 바라며, 시민과 함께 만드는 예산 행정을 실현해 나가겠다”라고 밝혔다.


안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr