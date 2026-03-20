서울Pn

검색

“서울런으로 서울대 붙었어요”… 대학 합격 914

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

미아역세권에 최고 45층 1600가구 들어선다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문구 홍은사거리 고가 하부에 이색 경관석 조형

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

침수 피해 막아라… 성북, 빗물받이 대청소

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

아라리오, ‘천안 유소년 배구’ 발전 1000만원 지원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

아라리오 김문수 대표이사(가운데)가 19일 현대캐피탈 스카이워커스 배구단 홈경기에 앞서 배구 꿈나무 지원을 위한 발전기금을 전달하고 있다. 아라리오 제공


충남 천안 향토기업 (주)아라리오는 지역 배구 유망주를 위해 천안 봉서중학교와 쌍용중학교 배구부에 각각 500만원씩 발전기금 1000만원을 전달했다고 20일 밝혔다.

아라리오는 천안을 연고로 하는 현대캐피탈 스카이워커스 배구단과 파트너십을 맺고, 상호 홍보활동과 선수 팬미팅, 경기장 내 브랜드데이, 콜라보레이션 상품 개발 등 협업을 펼치고 있다.

아라리오의 유소년 배구 선수 육성 지원은 2018년부터 이어오고 있다. 후원은 천안 지역 배구 꿈나무들이 더 나은 환경에서 훈련하고 성장할 수 있도록 지원하는 의미를 담고 있다.

아라리오는 신세계백화점 천안아산점, 천안종합터미널, 아라리오갤러리, 아라리오뮤지엄을 운영하는 지역사회를 위한 다양한 후원 활동을 전개하고 있다.

이와 함께 CIKIM 장학금·지역축제 후원·저소득층 청소년 후원사업 등 기부 활동을 펼치고 있다.

아라리오 김문수 대표이사는 “지역사회가 성장하기 위해 다양한 분야에 후원하는 것이 향토기업 아라리오의 당연한 역할이라고 생각한다”며 “지역사회를 위한 다양한 형태의 지원을 지속 진행할 것”이라고 말했다.

천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr