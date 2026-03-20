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SK하이이엔지, 이천시 12곳 아동센터에 5000만원 기탁

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SK하이이엔지가 이천시자원봉사센터(이사장 김경희 이천시장, 가운데)에 지역아동센터 아동·청소년 지원에 써달라며 5000만원을 지정 기탁했다. (이천시 제공)


SK하이이엔지(대표이사 윤종수)가 (재)이천시자원봉사센터(이사장 김경희)에 관내 12개 지역아동센터 아동·청소년 지원에 써달라며 5000만원을 지정 기탁했다.

이번 기탁은 SK하이이엔지가 2017년부터 10년째 이어온 장기 사회공헌사업으로, 누적 성금은 총 3억 7472만원에 이른다.

12개 지역아동센터 아동 300여명을 대상으로 운영되는 주요 프로그램은 코딩 심화 교육, 부여 역사문화 탐방, 시즌별 특성을 반영한 간식 지원, 겨울철 김장 및 학습 비품 지원 등이다.

김경희 이천시장(센터 이사장)은 “모두가 어려웠던 코로나19 시기에도 아이들을 향한 지원을 멈추지 않고 10년간 한결같이 함께해 준 SK하이이엔지에 깊이 감사드린다”라며 “아이들이 다양한 경험을 통해 꿈과 역량을 키워 미래 사회를 이끌어 갈 인재로 성장할 수 있도록 사업 운영에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

(재)이천시자원봉사센터는 ‘2026년 세계자원봉사자의 해’를 맞아 지역사회와 기업이 함께하는 상생형 사회공헌 모델을 지속 확대하고, 자원봉사가 일상 속 문화로 자리 잡을 수 있도록 다양한 참여형 프로그램을 추진하고 있다.


안승순 기자
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