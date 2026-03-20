SK하이이엔지, 이천시 12곳 아동센터에 5000만원 기탁



SK하이이엔지가 이천시자원봉사센터(이사장 김경희 이천시장, 가운데)에 지역아동센터 아동·청소년 지원에 써달라며 5000만원을 지정 기탁했다. (이천시 제공)

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SK하이이엔지(대표이사 윤종수)가 (재)이천시자원봉사센터(이사장 김경희)에 관내 12개 지역아동센터 아동·청소년 지원에 써달라며 5000만원을 지정 기탁했다.이번 기탁은 SK하이이엔지가 2017년부터 10년째 이어온 장기 사회공헌사업으로, 누적 성금은 총 3억 7472만원에 이른다.12개 지역아동센터 아동 300여명을 대상으로 운영되는 주요 프로그램은 코딩 심화 교육, 부여 역사문화 탐방, 시즌별 특성을 반영한 간식 지원, 겨울철 김장 및 학습 비품 지원 등이다.김경희 이천시장(센터 이사장)은 “모두가 어려웠던 코로나19 시기에도 아이들을 향한 지원을 멈추지 않고 10년간 한결같이 함께해 준 SK하이이엔지에 깊이 감사드린다”라며 “아이들이 다양한 경험을 통해 꿈과 역량을 키워 미래 사회를 이끌어 갈 인재로 성장할 수 있도록 사업 운영에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.(재)이천시자원봉사센터는 ‘2026년 세계자원봉사자의 해’를 맞아 지역사회와 기업이 함께하는 상생형 사회공헌 모델을 지속 확대하고, 자원봉사가 일상 속 문화로 자리 잡을 수 있도록 다양한 참여형 프로그램을 추진하고 있다.안승순 기자