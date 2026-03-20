김규남 서울시의원 “잠실 장미아파트 재건축 정비계획 수정가결 ‘환영’”

서울시 도계위, 장미1·2·3차 재건축 정비계획 수정가결… 5105세대 규모 조성
“정비계획 수정가결 환영… 사업 추진 지속 점검”
김규남 서울시의회 의원(국민의힘·송파1)은 서울시 도시계획위원회에서 잠실 장미1·2·3차아파트 재건축 정비계획이 수정가결된 것과 관련해 환영의 뜻을 밝혔다.
서울시는 3월 19일 제4차 도시계획위원회(정비사업특별분과)를 개최하고, 송파구 신천동 7 일대 장미1·2·3차아파트 재건축 정비계획 결정(변경) 및 경관심의(안)을 수정가결했다.
장미1·2·3차아파트는 준공 47년이 지난 노후 단지로, 주차 공간 부족과 노후 배관 등으로 주거환경 개선 요구가 지속되어 온 지역이다. 이번 정비계획을 통해 기존 3522세대에서 공공주택 551세대를 포함한 총 5105세대 규모로 조성될 예정이다.
해당 사업은 서울시 신속통합기획을 통해 추진되며, 용적률 300% 이하, 최고 49층 규모로 계획됐다. 공원 3개소와 중앙광장, 순환형 녹지축이 조성되어 한강 수변과 연계된 녹지 공간이 마련될 계획이다.
또한 잠실나루역 일대에는 동 주민센터와 어린이도서관 등 복합시설이 조성되고, 단지 내에는 어린이집, 경로당, 돌봄시설 등 생활 편의시설이 확충될 예정이다.
김 의원은 “장미아파트 재건축 정비계획이 수정가결된 것을 환영한다”라며 “앞으로 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 관련 사항을 지속적으로 점검해 나가겠다”고 밝혔다.
온라인뉴스부