이은미 경기도의원, 바다향기수목원 운영 현황 및 이용 여건 점검



20일 안산시 단원구 대부도에 위치한 바다향기수목원을 방문한 이은미 의원이 수목원 관계자와 함께 전시관 시설을 둘러보며 운영 현황을 점검하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 이은미 의원(더불어민주당, 안산8)은 20일 안산시 단원구 대부도에 위치한 바다향기수목원을 방문해 시설 운영 현황과 이용 여건을 점검하고, 경기도 산림환경연구소와 간담회를 가졌다.이번 방문은 공립수목원으로서 바다향기수목원이 지닌 기능과 역할, 그리고 방문객 이용 환경 전반을 살펴보기 위한 자리로 마련됐다.이은미 의원은 전시관과 테마정원, 산책로 등 주요 시설을 중심으로 현장을 확인하며 방문객 동선, 시설 유지관리 상태, 편의시설 이용 여건 등을 점검했다. 특히 일부 전시시설의 노후화 현황과 운영 여건을 함께 살펴보며 전반적인 시설 관리 상황을 확인했다.이어 진행된 간담회에서는 수목원 운영 현황과 시설별 유지관리 여건, 방문객 이용 환경 등에 대한 설명이 이루어졌으며, 운영과 관련된 다양한 사항이 공유됐다. 참석자들은 전시관 운영 방식, 체험 프로그램 구성, 식물 자원 관리 체계, 안전관리 및 환경정비 등 세부적인 운영 현황에 대해 의견을 나눴다.또한, 계절별 관람 수요와 기후 여건을 고려한 프로그램 운영, 지역과 연계한 생태체험 기능 등 수목원의 역할과 운영 방향에 대한 논의도 이어졌다.한편 경기도 산림환경연구소는 노후된 전시온실을 리모델링하며, 국내 최초로 태양광 패널을 활용한 RE100 전시온실(재생에너지 온실) 조성을 추진 중이라 밝혔다. 해당 계획은 수목원 기능과 연계한 전시·교육 공간으로 활용하는 방안이 포함된 것으로 알려졌다.이은미 의원은 “현장을 확인하고 수목원 시설 운영 상황과 이용 여건에 대해 설명을 듣는 자리였다”라며 “공립수목원의 기능과 역할에 맞는 운영이 이루어질 수 있도록 관련 사항을 계속 살펴보겠다”라고 말했다.경기도 산림환경연구소 정택준 소장은 “현장에서 제시된 의견을 참고해 수목원 시설 운영과 관리 전반을 점검하고, 관련 사항은 검토해 나가겠다”라고 밝혔다.한편 바다향기수목원은 경기도가 조성한 해안형 공립수목원으로, 대부도의 자연환경을 반영한 염생식물원, 암석원, 장미원 등 특색있는 여러 주제원과 전망대, 산책로, 공연장 등이 조성되어 있다. 수려한 서해안 경관도 함께 전망할 수 있어 방문객들이 이어지고 있다.온라인뉴스팀