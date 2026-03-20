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한국기술교육대, 폴리텍대·산업인력공단과 ‘AI 인재 양성’ 협력 강화

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유길상 총장 등 참석자들이 AI 인재 양성 협력 강화를 다짐하고 있다. 한기대 제공


한국기술교육대학교(총장 유길상)는 20일(금) 서울 직업능력심사평가원에서 한국산업인력공단, 한국폴리텍대학과 공동으로 ‘AI 인재 양성 협력 강화를 위한 공공기관장 간담회’를 열었다고 밝혔다.

간담회는 ‘AI 3대 강국 도약’이란 국정과제 달성을 위한 기관 간 효율적인 협업 방안 논의를 위해 마련됐다.

한국산업인력공단은 AI 훈련 강사뱅크(가칭) 구축과 중소기업 AI 훈련 지원 등을, 한국폴리텍대학은 피지컬 AI 테스트베드 구축과 재직자·구직자 대상 AX 과정 교육 지원 등을 각각 발표했다.


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AI 인재 양성 협력 강화를 위한 공공기관장 간담회가 열리고 있다. 한기대 제공


한기대는 △대학 전 교육과정에 AI 기초 활용 교육 적용 △AI 특화 인재 양성과 전문가 활용 △STEP(스마트직업훈련플랫폼) AI 콘텐츠 개발 등을 발표했다.

3개 기관은 이 같은 사업 추진을 위한 상호 협업방안을 발표하고 토의를 이어갔다. 폴리텍대는 한기대에 AI 교강사 인력풀과 AI·AX 교육 관련 우수사례 공유와 공동 과정 개발 등의 필요성을 제안했다.

한기대는 AI 특화 단기양성 과정으로 양성된 직업훈련 교·강사를 폴리텍대 하이테크 과정·AI 신규과정 등에 보조 및 실습지도 강사 등으로 단계적 투입하는 방안과 피지컬 AI 교육과정 개설 시 실습실 연계 사용 등을 제시했다.

유길상 총장은 “3개 기관은 국민의 평생직업 능력개발 지원이라는 같은 뿌리를 둔 공공기관인 만큼 오늘 논의된 아젠다 외에도 협업을 통해 상생 발전해 나가길 희망한다”고 말했다.

천안 이종익 기자
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