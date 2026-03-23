박영한 서울시의원, 국민연금과 기관사모펀드의 시대, 서울시 대응전략 토론회 개최

기업지배구조 변화 속 서울 경쟁력 강화 방안 논의

“글로벌 금융환경 변화, 선제적 정책 대응 필요”



지난 20일 서울시의회 제2대회의실에서 열린 ‘국민연금과 기관사모펀드의 기업지배 시대, 서울시 경쟁력 강화 방안 토론회’



개회사를 하는 박영한 의원

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서울시의회 박영한 의원(국민의힘, 중구 제1선거구)은 지난 20일 서울시의회 제2대회의실에서 ‘국민연금과 기관사모펀드의 기업지배 시대, 서울시 경쟁력 강화 방안 토론회’를 개최했다.이번 토론회는 국민연금과 기관 사모펀드의 영향력이 확대되는 최근 금융시장 환경을 배경으로, 기업 경영 구조 변화와 이에 따른 서울시의 대응 전략을 점검하기 위해 마련됐다.박 의원은 개회사에서 “국민연금과 기관투자자의 영향력 확대는 단순한 시장 변화가 아니라 기업 지배구조 전반을 재편하는 흐름”이라며 “서울시가 글로벌 금융 중심지로 도약하기 위해서는 이에 대한 전략적 대응이 필요하다”고 강조했다.이날 토론회는 심상달 전 카이스트 교수가 좌장을 맡아 진행했으며, 한국금융시장연구원 최환열 대표가 발제를 통해 국내 기업지배구조 변화와 금융시장 흐름을 분석했다. 이어 선진변호사협회 도태우 대표, 한국ESG경영개발원 홍은표 이사장, 자유와책임 정우진 대표, 서울연구원 김묵한 실장, 연금사회주의반대운동 홍순화 공동대표 등이 토론에 참여해 다양한 시각에서 의견을 제시했다.토론에서는 ▲국민연금의 의결권 행사 확대에 따른 시장 영향 ▲기관 사모펀드의 경영 참여 증가와 기업 경영 변화 ▲투자자 중심 구조 전환이 국내 산업에 미치는 파장 ▲서울시 차원의 정책적 대응 필요성 등이 주요 쟁점으로 다뤄졌다.특히 참석자들은 기업 지배구조 변화가 자본시장뿐 아니라 산업 경쟁력과 직결되는 문제라는 데 공감하며, 공공성과 시장 효율성 간 균형을 고려한 정책 설계가 필요하다는 점을 강조했다.행사에는 포럼 새미준 이영수 회장을 비롯해 자유민주교육국민연합 김태영 상임공동대표, 서울희망포럼 임채홍 회장 등이 참석해 토론회에 대한 관심을 나타냈으며, 정책적 논의의 폭을 넓히는 계기가 됐다.박 의원은 “이번 토론회는 변화하는 금융 환경 속에서 서울의 경쟁력을 재점검하는 의미 있는 자리였다”며 “논의된 내용을 바탕으로 서울시 차원의 정책 대응과 제도 개선이 이어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부