한원찬 경기도의원, 2026년 상반기 경기 살리기 통큰 세일 개막식 참석



한원찬 의원이 20일 수원 남문시장에서 열린 ‘2026년 상반기 경기 살리기 통큰 세일’ 개막식에 참석해 김동연 경기도지사 등 주요 내빈들과 함께 개막을 축하하는 박수를 치고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 소속 한원찬 의원(국민의힘, 수원6)은 20일 수원 남문시장에서 열린 ‘2026년 상반기 경기 살리기 통큰 세일’ 개막식에 참석해 전통시장 상인들을 격려하고 민생 경제 활성화 방안을 모색했다.이번 행사는 고물가와 소비 위축으로 어려움을 겪는 도내 소상공인과 전통시장을 지원하기 위해 경기도가 마련한 대규모 소비 촉진 행사로, 오는 30일까지 열흘간 경기도 전역의 500여 개 전통시장과 골목상권에서 동시에 진행된다.이날 행사에 참석한 한 의원은 현장에서 상인들과 만나 “평생을 시장에서 땀 흘려온 상인 출신으로서, 손님 한 분의 발길이 간절한 상인들의 마음을 누구보다 깊이 공감한다”며 위로와 격려의 메시지를 전했다.특히 그는 이번 행사의 실질적인 효과에 주목했다. 한 의원은 “이번 ‘통큰 세일’에 투입된 70억 원의 예산과 최대 20%에 달하는 지역화폐 페이백은 도민들이 혜택을 체감하며 시장을 찾게 만드는 강력한 유인책이 될 것”이라며 “이러한 파격적인 지원이 지역 경제의 실핏줄을 살리는 진정한 마중물이 되기를 기대한다”고 밝혔다.이어 “전통시장이 살아야 경기도의 경제가 산다”는 평소 지론을 강조하며 “경제노동위원회 위원으로서 도민의 혈세가 민생 현장에 가장 효율적으로 집행되고, 상인들에게 실질적인 매출 증대로 이어질 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.한편 이날 개막식에는 김동연 경기도지사를 비롯해 경기도시장상권진흥원, 경기도상인연합회 관계자 등이 대거 참석해 경기 회복을 위한 강력한 의지를 다졌으며, 도민들의 적극적인 참여를 독려했다.온라인뉴스팀