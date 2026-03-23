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서성란 경기도의원, ‘의왕 청계IC 수원방향 연결로 사업’ 현황 점검

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서성란 의원이 19일 경기도의회 의왕상담소에서 경기도 도로정책과 및 의왕시 도로건설과 관계자들과 함께 청계IC 수원방향 연결로 설치사업 추진 현황을 점검하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 건설교통위원회 서성란 의원(국민의힘, 의왕2)은 19일 경기도의회 의왕상담소에서 경기도 도로정책과 및 의왕시 도로건설과 관계자들과 함께 청계IC 수원 방향 연결로 설치 사업 추진 현황을 점검했다.

서 의원은 “청계IC 수원 방향 연결로는 시민 이동 편의와 지역 간 접근성 향상을 위해 반드시 필요한 사업”이라며 “경기도와 의왕시가 긴밀히 소통해 사업이 지연되지 않도록 조속한 추진에 힘써주길 바란다”고 밝혔다.

청계IC는 현재 과천 방향으로만 진출입이 가능한 구조로, 백운밸리 일대를 중심으로 수원 방면으로 이동하려면 학의로와 인근 도로를 우회해야 하는 불편이 이어지고 있다.

특히 백운밸리 개발 이후 교통량이 크게 증가하면서 학의로 일대는 출·퇴근 시간 상습 정체 구간으로 지적돼 왔으며, 이에 따라 수원 방향 연결로 신설 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.

끝으로 서 의원은 “건설교통위원회 위원으로서 사업 전반을 지속적으로 점검해 나가겠다”며 “공사 과정에서 교통 불편이 최소화될 수 있도록 체계적인 교통 소통 대책과 안전 관리에 만전을 기해 달라”고 당부했다.


온라인뉴스팀
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