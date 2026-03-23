최기찬 서울시의원 “금천 교육 정책 성과 나타나”… ‘교육도시 금천 2.0 도약’ 추진

금천 공교육 정책 일정 성과... 교육환경 개선 체감

학교, 지역사회 연계 교육지원 체계 강화

“공교육 경쟁력 높여 아이 키우기 좋은 도시 만들 것”



최기찬 서울시의원

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금천구 공교육 정책이 일정 부분 성과를 내고 있는 가운데, 더불어민주당 최기찬 금천구청장 출마예정자(서울시의원, 재선)는 “금천 교육 정책이 성과를 보이고 있지만 이제는 한 단계 더 도약해야 할 시점”이라며 교육 경쟁력 강화를 위한 ‘교육도시 금천 2.0’ 정책을 추진하겠다고 밝혔다.제10대 서울시의회 교육위원장을 지내기도 한 최 출마예정자는 22일 “최근 금천구 교육환경이 꾸준히 개선되고 있고, 공교육 지원 정책도 성과를 보이고 있다”며 “이러한 변화가 일시적인 개선에 그치지 않고 금천 교육 전반의 특색 있는 경쟁력으로 이어질 수 있도록 다음 단계의 정책이 필요하다”고 강조했다.실제로 서울시 교육환경 만족도 조사 결과 금천구의 공교육 만족도는 2021년 23위에서 2023년 9위까지 상승한 바 있다. 다만 학부모들 사이에서는 여전히 진로 교육, 방과 후 학습, 교육 지원 프로그램 확대에 대한 요구가 지속적으로 제기되고 있다.최 출마예정자는 이와 같은 문제를 반영해 ▲금천형 교육지원센터 기능 강화 ▲학교-지역 간 교육협력 플랫폼 구축 ▲청소년 진로, 직업 교육 체험 확대 ▲방과 후 학습 지원 프로그램 강화 등 교육도시 금천 2.0 정책을 제시했다.특히 그는 “교육 정책은 단기간에 성과가 나타나는 정책이 아닌 만큼 지속적 투자와 정책 추진이 필요하다”며 “금천 교육이 한 단계 더 도약할 수 있도록 체계적 교육정책 추진에 나서겠다”고 밝혔다.이어 “금천구가 교육 때문에 떠나는 도시가 아니라 교육 때문에 찾아오는 도시로 바꾸겠다”며 ‘아이 키우기 좋은 교육도시 금천’을 만들겠다는 의지를 전했다.한편 최 출마예정자는 앞으로 ▲복지 ▲지역개발 등 분야별 정책 공약을 순차적으로 발표할 계획이다.온라인뉴스부