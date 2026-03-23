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최기찬 서울시의원 “금천 교육 정책 성과 나타나”… ‘교육도시 금천 2.0 도약’ 추진

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금천 공교육 정책 일정 성과... 교육환경 개선 체감
학교, 지역사회 연계 교육지원 체계 강화
“공교육 경쟁력 높여 아이 키우기 좋은 도시 만들 것”


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최기찬 서울시의원


금천구 공교육 정책이 일정 부분 성과를 내고 있는 가운데, 더불어민주당 최기찬 금천구청장 출마예정자(서울시의원, 재선)는 “금천 교육 정책이 성과를 보이고 있지만 이제는 한 단계 더 도약해야 할 시점”이라며 교육 경쟁력 강화를 위한 ‘교육도시 금천 2.0’ 정책을 추진하겠다고 밝혔다.

제10대 서울시의회 교육위원장을 지내기도 한 최 출마예정자는 22일 “최근 금천구 교육환경이 꾸준히 개선되고 있고, 공교육 지원 정책도 성과를 보이고 있다”며 “이러한 변화가 일시적인 개선에 그치지 않고 금천 교육 전반의 특색 있는 경쟁력으로 이어질 수 있도록 다음 단계의 정책이 필요하다”고 강조했다.

실제로 서울시 교육환경 만족도 조사 결과 금천구의 공교육 만족도는 2021년 23위에서 2023년 9위까지 상승한 바 있다. 다만 학부모들 사이에서는 여전히 진로 교육, 방과 후 학습, 교육 지원 프로그램 확대에 대한 요구가 지속적으로 제기되고 있다.

최 출마예정자는 이와 같은 문제를 반영해 ▲금천형 교육지원센터 기능 강화 ▲학교-지역 간 교육협력 플랫폼 구축 ▲청소년 진로, 직업 교육 체험 확대 ▲방과 후 학습 지원 프로그램 강화 등 교육도시 금천 2.0 정책을 제시했다.

특히 그는 “교육 정책은 단기간에 성과가 나타나는 정책이 아닌 만큼 지속적 투자와 정책 추진이 필요하다”며 “금천 교육이 한 단계 더 도약할 수 있도록 체계적 교육정책 추진에 나서겠다”고 밝혔다.

이어 “금천구가 교육 때문에 떠나는 도시가 아니라 교육 때문에 찾아오는 도시로 바꾸겠다”며 ‘아이 키우기 좋은 교육도시 금천’을 만들겠다는 의지를 전했다.

한편 최 출마예정자는 앞으로 ▲복지 ▲지역개발 등 분야별 정책 공약을 순차적으로 발표할 계획이다.

온라인뉴스부
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