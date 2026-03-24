경기도의회 교육행정연구회, AI 기반 교육재정 관리 방안 모색



24일 교육행정위원회 회의실에서 ‘AI 기반 경기도 교육재정의 효율적 관리 방안’ 연구용역 착수보고회를 개최한 이애형 회장을 비롯한 위원 및 관계자들이 함께 기념촬영을 하고있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 연구단체인 ‘교육행정연구회’(회장 이애형)는 24일 교육행정위원회 회의실에서 「AI 기반 경기도 교육재정의 효율적 관리 방안」 연구용역 착수보고회를 개최하고 본격적인 연구 활동에 돌입했다.이번 연구용역은 경기도교육청의 연간 약 23조 원에 달하는 방대한 예산을 기존의 수작업 분석 방식에서 벗어나, 최신 인공지능(AI) 기술을 활용해 과학적이고 체계적으로 관리할 수 있는 방안을 모색하기 위해 추진됐다.이날 착수보고회에는 이애형 회장을 비롯한 연구회 회원들과 수행기관인 ㈜씨지인사이드 연구진, 경기도교육청 관계 공무원 등이 참석해 연구의 추진 방향과 세부 과업 내용을 공유하고 심도 있는 의견을 교환했다.이번 연구의 핵심은 테이블 형태의 구조화된 데이터를 AI와 결합해 자연어로 질의응답과 요약이 가능하게 만드는 ‘TAG(Table Augmented Generation)’ 기술을 적용하는 것이다. 이를 통해 비전문가도 자연어 질의만으로 예산 집행 현황을 다차원적으로 분석할 수 있는 환경을 조성하고, 의회의 교육재정 감시 기능을 획기적으로 강화할 것으로 기대된다.이 회장은 “전국 17개 시·도 교육청 중 최대 규모인 경기도 교육재정을 보다 정밀하게 분석함으로써, 정책 설계의 완성도를 높여야 한다”며 “이번 연구가 데이터 중심의 선진 의정 활동 체계를 구축하고, 도민이 체감할 수 있는 실질적인 교육 환경 개선과 경기도형 교육자치를 완성하는 밑거름이 되길 바란다”고 강조했다.교육행정연구회는 경기도의회 교육행정위원회 위원 14명으로 구성된 연구단체로, 이번 연구용역은 오는 6월 15일까지 3개월간 진행될 예정이며 연구를 통해 구체적인 정책 대안과 AI 분석 도구 활용 방안을 제시할 계획이다.온라인뉴스팀