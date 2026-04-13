수원시, 복합민원 해결사 ‘민원매니저’ 가동…접수부터 조정까지 ‘원스톱’ 처리



수원시청 전경

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수원특례시가 복합민원을 베테랑 공무원이 전담 관리하는 ‘민원매니저 제도’를 13일부터 시행에 들어갔다.민원매니저는 숙련된 전문가가 복합민원 접수부터 부서 간 의견 조정, 안내, 최종 처리까지 전 과정을 전담하는 서비스다. 앞서 시는 행정안전부 주관 ‘민원매니저 시범운영’ 기관으로 선정됐다.시는 민원 접수 비율이 높은 분야를 우선으로 지원하기 위해 베테랑 팀장(시설 6급) 2명을 건축·토목 분야 민원매니저로 지정했다. 이들은 건축허가, 개발행위허가 등 복잡한 인허가 민원을 일대일로 밀착 지원한다.여러 부서에 걸쳐 있어 처리가 까다로운 복합민원이 발생하면 즉각 투입돼 ‘부서 간 떠넘기기’를 방지한다. 이어 관련 부서에 자료 제출을 요청하고, 처리 순서를 조정하는 등 강력한 권한을 바탕으로 민원 처리 기간을 단축할 예정이다.수원시는 민원매니저 제도 시행과 함께 민원후견인 제도를 활용해 ‘복합민원 원스톱 서비스’ 대상을 9종으로 확대 운영한다. 시는 시민들이 체감하는 행정 문턱을 한층 더 낮출 계획이다.안승순 기자