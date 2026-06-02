여름나기 힘든 쪽방촌 어르신

서울시의회 국민의힘, 서울시장 선거 중립성
서울시의회 국민의힘은 제9회 전국동시지방선거 사전투표가 시작된 29일, 서울시장 후보 초청 TV…
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통
2026년 경기도의회사 편찬위원회 제1차
정경자 경기도의원, 경기도 지역필수의료 지
어두컴컴했던 영등포 도림고가… 푸른 쉼터로 환골탈태
사업설명회 찾은 최호권 구청장
‘힐링 No.1 노원’ 영혼 바친 8년… 새 여정
3선 도전 대신 ‘잠시 멈춤’
오승록 서울 노원구청장
용산구, 쪽방촌 칠순·팔순 어르신 위한 ‘서쪽네 칠
집중호우·강풍 대비 긴급안전점검 강화한 은평구
26일 안형준 권한대행·부구청장 주재 긴급회의
금산 ‘영천암 무량수각’·청양 ‘장곡
무등산권 유네스코 지질공원 3연속 인
4일 광주서 국내 최대 ‘스트리트댄스
‘부산의 산토리니’… 산비탈 그린 파
경기도기술학교 북부캠퍼스 하반기 개강
서울, AI 핵심인재 조기 양성 나선
서울시가 한국과학기술원(KAIST) 모빌리티대학원과 서울런 회원 초중학생 100명을 대상으로 ‘인공…
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
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