평택시, 유류 수급 비상 대응 ‘대중교통 안심 대책’ 추진



평택시청 전경

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경기 평택시가 최근 유가 급등과 자원 안보 위기에 맞서 ‘대중교통 안심 대책’을 본격적으로 가동한다고 13일 밝혔다.이번 대책은 유가 상승 시 발생할 수 있는 대중교통 수요 증가에 선제적으로 대비하고, 시민들의 교통비 부담 완화와 서비스 질 향상을 동시에 실현하기 위해 마련됐다.먼저 평택시는 유류 수급 위기에 대응하기 위해 시내버스 중심의 비상 운행 체계를 구축한다. 시는 현재 시내버스와 광역버스 이용 현황을 실시간으로 점검하고 있으며, 향후 이용객 급증 등 비상 상황이 발생하면 핵심 노선에 대해 즉시 증차가 가능하도록 행정 준비를 마쳤다.아울러 시내버스 예비 차량 36대를 활용한 투입 준비를 마쳤으며, 전쟁 장기화 등으로 유류 공급 차질이 심화될 경우 전세버스를 동원한 비상 운행 시나리오를 가동해 시민들의 이동권을 보장할 계획이다.시는 또 ‘The 경기패스’의 지원 범위를 확대하고 K-패스 기반의 신규 정액 서비스인 ‘모두의 카드’를 도입해, 월 기준 금액을 초과하는 이용액 전액을 환급할 계획이다.이와 함께 대중교통 서비스의 안전과 품질을 확보하기 위한 현장 관리도 엄격히 시행할 예정이다. 시는 민원이 빈번한 20개 노선을 중심으로 ‘상반기 시내버스 암행단속반’을 운영한다.정장선 평택시장은 “자원 위기 상황에서 대중교통은 시민의 가장 필수적인 이동 수단인 만큼, 비상 증차 준비와 경제적 지원 그리고 철저한 서비스 관리라는 세 가지 트랙을 통해 시민들이 안심하고 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 행정력을 집중하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자