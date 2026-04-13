장태용 서울시의회 행정자치위원장, 강동구 현안해결 위한 특별조정교부금 57억원 확보

강동구 자치구 요청사업 6건에 39억 8000만원 반영

시·구 공동사업을 통해 강동구에 17억 6000만원 추가 지원

어린이집·키움센터 건립, 보훈회관 리모델링 등 강동구 현안사업 포함



장태용 서울시의회 행정자치위원장

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서울시의회 행정자치위원회 장태용 위원장(국민의힘, 강동구 제4선거구)은 서울시가 특별조정교부금을 통해 강동구 현안 해결을 위한 사업비를 지원하게 됐다고 밝혔다. 강동구는 자치구 요청사업 39억 7800만원과 시·구 공동사업 17억 6357만원 등 총 57억 4157만원 규모다.강동구에 교부되는 특별조정교부금은 지역 내 생활편의와 안전, 보훈·복지, 보행환경, 도로정비, 공원시설 개선에 직접 연결되는 사업이 반영됐다는 점에서 의미가 크다. 장 위원장은 특히 강동구 주민들이 일상에서 체감할 수 있는 현안사업이 실제 예산으로 이어질 수 있도록 현장 수요를 반영하는 데 중점을 두었다고 밝혔다.강동구 자치구 요청사업으로는 구립고덕2어린이집 및 우리동네 키움센터 건립 20억원, 강동보훈회관 리모델링 2억원, 강일동 완충녹지 통행로 조성 1억 2000만원, 천호역세권 재건축단지 주변 보행환경 개선 5억원, 노후 도로 파손구간 정비 등 도로 안전환경 조성 9억 5000만원, 길동 방죽근린공원 다목적구장 정비 2억원이 반영됐다. 고덕2동, 둔촌2동, 강일동, 천호2동, 명일2동·성내2동·성내3동 등 강동구 주요 생활권의 숙원과 안전수요가 고르게 포함됐다.특히 고덕2동 어린이집·키움센터 건립은 돌봄 기반 확충이라는 점에서, 강동보훈회관 리모델링은 국가유공자 예우와 복지공간 개선이라는 점에서 의미가 있다. 주민 안전과 교통 편의를 높이기 위한 천호역세권 보행환경 개선 사업, 강일동 완충녹지 통행로 조성과 길동 방죽근린공원 다목적구장 정비는 생활권 녹지와 여가공간의 질을 높이는 사업으로 기대를 모은다.강동구에는 시·구 공동사업으로 통합돌봄 제도 초기지원 4600만원, 종량제 봉투 제작·구매 지원 1억 2000만원, 서울체력장 운영 확대 4700만원, 환경공무관 임금 지원 13억 8000만원, 고유가 피해지원금 등에 1억 6000만원이 반영됐다. 이는 강동구가 개별 현안사업뿐 아니라 돌봄, 생활행정, 체육복지, 환경기초서비스, 동주민센터 현장업무 등의 측면에서도 실질적인 재정지원을 받게 됐다는 의미다.장 위원장은 이번 교부가 강동구 주민의 일상과 맞닿은 사업의 기반이 되어야 한다고 강조했다. 이어 어린이 돌봄, 보훈복지, 보행안전, 도로정비, 공원·녹지 개선과 같은 생활밀착형 사업은 주민 체감도가 높고 시급성도 큰 만큼, 사업이 신속하게 집행되어 성과로 이어질 수 있도록 끝까지 점검하겠다고 밝혔다.그는 “이번 특별조정교부금은 강동구 주민의 생활과 밀접한 현안 해결에 직접 도움이 되는 재정지원이라는 점에서 의미가 크다”라며 “확보된 예산이 어린이 돌봄, 복지, 보행안전, 도로 개선 등 주민이 체감하는 성과로 이어질 수 있도록 끝까지 챙기겠다”라고 밝혔다.덧붙여 “앞으로도 강동구의 지역 현안과 서울시 공통 행정수요가 균형 있게 반영될 수 있도록 책임 있는 역할을 다하겠다”고 강조했다.온라인뉴스부