서울 종로구, 거리가게 정비 ‘최우수 자치구’

“보행 안전·도시 질서·상생 기반 구축 성과”



종로구 동묘 거리 정비

서울 종로구가 지난해 3월 동묘에서 거리를 정비하고 있다.

종로구 제공

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서울 종로구가 서울시가 주관한 ‘2025년 자치구 거리가게 정비실적 평가’에서 최우수 자치구로 선정됐다고 13일 밝혔다.이번 평가는 25개 자치구를 대상으로 허가제 운영, 철거·이전, 행정조치, 개선사업 추진, 소통·협력 등 4개 분야의 9개 항목에 대한 서면 심사와 현장 점검을 진행한 결과다.종로구는 시민들의 보행 안전과 쾌적한 거리 환경 조성, 상생형 거리 조성 등 성과를 인정받았다.구는 명절에는 전통시장을, 새 학기에는 통학로를, 나들이 기간에는 서촌·북촌 일대를 집중적으로 관리하는 등 시기별 맞춤 가로 정비를 시행했다.특히 지난해 새봄을 맞아 추진한 동묘 정비에는 인력 75명과 화물차량 3대를 투입해 노점 8개소를 정비하고 도서 172마대와 의류 22마대를 포함한 각종 적치물을 수거했다.종로3가 일대 포차거리 개선도 진행했다. 지난해 10월 돈화문로11길과 익선동 갈매기골목을 ‘상생거리’로 지정하고 상인회 등과 안전관리 등 역할을 분담했다. 구는 관계 기관과 협력해 교통체계를 양방향에서 일방통행으로 바꾸고 거리 가게 등에 도로점용허가를 거쳐 무분별한 영업 확장을 예방했다. 민관합동안전관리단을 꾸려 매일 오후 5시부터 새벽 2시까지 순찰도 실시했다.정문헌 구청장은 “최우수 자치구 선정은 행정과 주민, 거리가게가 긴밀히 소통해 만든 성과”라며 “주민과 관광객 누구나 안심하고 머무를 수 있는 거리 환경을 만들겠다”고 밝혔다.김주연 기자