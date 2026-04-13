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구로구, ‘찾아가는 우리 동네 기억력 검사’

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60세 이상 지역 주민 누구나 참여

서울 구로구가 치매 조기 발견과 예방을 위해 ‘찾아가는 우리 동네 기억력 검사’를 운영하고 있다.

구는 치매 고위험군을 조기에 발견하기 위한 기억력 검사를 지난 2월부터 오는 7월까지 운영한다고 13일 밝혔다. 60세 이상 지역 주민이면 누구나 참여할 수 있다. 주민들이 집과 가까운 곳에서 편리하게 검사받을 수 있도록 동주민센터 등 지역 거점을 중심으로 운영한다.


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서울 구로구 ‘찾아가는 우리 동네 기억력 검사’가 지난달 수궁동 주민센터에서 열리고 있다.
구로구 제공


검사는 1대1 방식으로 진행되며, 기억력과 지남력(시간과 장소, 상황이나 환경 따위를 올바로 인식하는 능력) 등을 확인하는 치매 선별검사(CIST)에 약 15~20분 걸린다.

검사 결과에 따라 정상군에는 치매 예방수칙과 건강관리 정보를 안내한다. 인지 저하가 의심되는 경우에는 정밀검진으로 연계해 상담과 관리를 지원한다.

앞서 2월부터 3월까지 오류1동 등 5개 동에서 총 1000명에 대한 검사를 완료했다.

장인홍 구청장은 “치매는 조기 발견과 관리가 무엇보다 중요한 만큼 주민들이 가까운 곳에서 편리하게 검사받을 수 있도록 했다”며 “앞으로도 예방 중심의 건강관리 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

서유미 기자
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