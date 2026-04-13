김종길 서울시의원, 1호 공약 ‘가시화’... ‘서울상상나라 조성’ 및 ‘당산동 양육친화주택’ 설계공모 당선작 확정

당산동 공영주차장 부지, 총사업비 약 5000억원 투입

지상 39층 규모 서남권 최고의 양육 특화 랜드마크 조성

‘아이 중심’ 공간에 ‘주거 안심’ 더해… 최장 20년 거주보장, 주변 시세 35~90% 수준 파격 공급

“공약 발표부터 설계 확정까지 발로 뛴 성과… 2030년 준공 향해 박차 가할 것”



김종길 서울시의원



설계 당선작 투시도



설계 당선작 투시도

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서울시의회 김종길 의원(국민의힘, 영등포2)의 제1호 공약인 ‘서울상상나라(서남권) 조성’ 및 ‘당산동 양육친화주택(아이사랑홈)’ 사업이 설계공모 당선작 확정으로 본격적인 궤도에 올랐다.김 의원은 당산공영주차장 부지(영등포구 당산동3가 2-1, 4)에 조성될 당산동 양육친화주택(아이사랑홈) 설계공모 결과, ㈜토문건축사사무소와 ㈜건축사사무소 메타 컨소시엄의 작품이 최종 당선작으로 선정됐다고 밝혔다.이번 사업은 감정가액 1887억원에 달하는 서울시 소유 부지에 3047억원(시비 838억, 국비 370억, SH 1837억원 등)의 사업비가 투입되는 대형 프로젝트다. 부지 가액을 포함한 총사업비는 약 5000억원(4934억원) 규모로, 영등포의 지도를 바꿀 혁신적 주거 모델이 탄생할 전망이다.확정된 당선작은 지하 6층~지상 39층, 2개 동, 연면적 8만 4982㎡ 규모로, 총 380세대의 양육친화주택과 노유자시설, 공영주차장 등이 복합 조성된다. 특히 법정 기준을 상회하는 806대의 주차 공간을 확보해 주거 편의성을 대폭 높였다.당선작은 다섯 가지 핵심 키워드(▲2개 동 계획 ▲입주민 전용 옥외 공간 ▲상상나라 플로팅 매스 ▲보호받는 외부 공간 ▲테라스형 비주거 시설)를 통해, 거대한 도시 스케일로부터 아이들을 보호하면서도 안전 속에서 자유로운 활동이 가능한 새로운 양육 공간 모델을 제시해 높은 평가를 받았다.단지 저층부(지상 1~6층)는 ‘아이를 중심으로 모이는 단지’라는 콘셉트 아래, 아이와 부모, 지역 주민의 일상이 층층이 연결되는 ‘원스톱 양육 특화 공간’으로 조성된다.이곳에는 핵심 시설인 서울상상나라를 필두로 국공립어린이집, 융합형 키움센터, 장난감도서관, 서울형 키즈카페 등 육아 필수 인프라가 집약된다. 아울러 주민운동시설, 파티룸, 게스트하우스 등 다채로운 커뮤니티 공간을 함께 배치하여, 한 곳에서 양육 서비스와 주민 편의를 동시에 해결하는 서남권 최고의 복합 주거 모델을 선보일 계획이다.단위세대 역시 ‘아이의 성장과 부모의 회복이 일상이 되는 집’이라는 주제 아래, 아이의 연령대별 발달 단계와 부모의 생활 패턴 등 양육 가구의 라이프사이클에 최적화된 공간으로 설계되어 입주민들에게 차별화된 주거 경험을 제공할 예정이다.아울러 당산동 양육친화주택(아이사랑홈)은 단순한 주거 공간을 넘어 저출생 극복을 위한 실질적인 대안이 될 전망이다. 자녀 출산 시 최장 20년간 안정적인 거주가 보장되며, 소득 수준에 따라 주변 시세의 35~90% 수준으로 저렴하게 공급되어 양육 가구의 경제적 부담을 획기적으로 덜어줄 전망이다.이번 설계 확정은 김 의원이 2022년 지방선거 당시 내건 ‘제2서울상상나라 유치’ 공약이 구체적인 실체로 가시화되었다는 점에서 매우 의미가 크다.그는 그간 ▲서울시 저출생 대책 5탄 발표(2023년 11월)부터 ▲국토교통부 ‘특화형 공공임대주택 공모사업(지역제안형) 선정(2025년 1월) ▲서울시 공유재산 관리계획안 가결(2025년 4월)까지 단계별 절차를 꼼꼼히 챙기며 공약 실현에 앞장서 왔다.김 의원은 “이번 사업은 서울시 소유 땅에 국비와 서울시 예산 등이 100% 투입되어 영등포 주민이 최고의 수혜를 얻는 시설로, 영등포의 행복과 가치를 높이는 핵심 사업이 될 것”이라고 강조했다.이어 “1호 공약이 도면 위 실체로 구현되는 뜻깊은 성과를 토대로, 2027년 착공과 2030년 준공까지 차질 없이 추진해 ‘서울에서 가장 아이 키우기 좋은 영등포’를 반드시 완성하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부