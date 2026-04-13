홍국표 서울시의원 “도봉구 2026년 상반기 특별조정교부금 63억원 확정 환영”

도봉구 관내 11개 사업에 총 63억원 교부… 주민 생활 밀착형 사업 대거 포함
어린이 통학로 개선·도로 보수·방범 CCTV 설치 등 안전·생활 인프라 사업도 반영
“도봉구 전반의 생활 인프라 개선에 큰 힘이 될 것”
서울시의회 홍국표 의원(국민의힘, 도봉2)은 서울시로부터 도봉구 관내 총 11개 사업에 필요한 2026년 상반기 특별조정교부금 63억원이 확정됐다고 밝혔다. 특별조정교부금은 ‘서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례’에 따라 자치구에 특별한 재정수요가 발생했을 때 서울시가 심사를 거쳐 지원하는 재원으로, 공공시설 신설·복구·보수 및 재해 대응 등 다양한 목적으로 활용된다.
이번에 확보한 예산은 ▲도봉구민회관 하모니홀 천장보수 ▲초안산근린공원 내 책쉼터 조성 ▲도봉중학교 통학로 지중화 ▲초안산 세대공감 인근 산책로 정비 ▲어린이보호구역 주변 통학로 개선 ▲신창교 주변 도로 균열 및 지반침하 보수 ▲어린이 등하굣길 방범용 CCTV 설치 ▲도봉천 수변활력거점 실시설계 용역 등 11개 사업으로, 도봉구 전역의 공공시설 정비 및 생활환경 개선에 고루 활용될 예정이다.
특히 홍 의원의 지역구인 도봉2선거구에도 다수의 사업이 반영되어 주민 숙원 해소에 큰 기여를 할 것으로 기대된다. 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.
먼저 ▲어린이보호구역 주변 통학로 개선 사업의 경우, 2억 5000만원을 들여 도봉구 삼양로146길 17 일원 백운초등학교 주변 통학로의 보도블록 정비 및 측구·경계석 정비(290m) 등을 실시해 어린이들의 안전한 등하굣길을 확보한다. 또한 ▲신창교 주변 도로 균열 및 지반침하 보수 사업의 경우, 4억원의 예산을 들여 도봉구 우이천로 140 일대의 지반침하로 인한 노후·불량 도로를 아스팔트 정비 등을 통해 전면 정비하여 주민들의 통행 불편과 안전사고 위험을 해소할 것으로 기대된다.
한편 ▲어린이 등하굣길 방범용 CCTV 설치 사업의 경우, 5억 5200만원이 투입되어 도봉구 관내 초등학교 23개소에 방범용 CCTV 69대가 설치된다. 도봉1동, 방학1·2·3동, 창2·3·5동, 쌍문1·3동 등 관내 전역의 학교 주변에 촘촘한 방범 인프라가 구축됨으로써 아이들이 안심하고 다닐 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대된다.
온라인뉴스부