홍국표 서울시의원 “도봉구 2026년 상반기 특별조정교부금 63억원 확정 환영”

도봉구 관내 11개 사업에 총 63억원 교부… 주민 생활 밀착형 사업 대거 포함

어린이 통학로 개선·도로 보수·방범 CCTV 설치 등 안전·생활 인프라 사업도 반영

“도봉구 전반의 생활 인프라 개선에 큰 힘이 될 것”



홍국표 서울시의원

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서울시의회 홍국표 의원(국민의힘, 도봉2)은 서울시로부터 도봉구 관내 총 11개 사업에 필요한 2026년 상반기 특별조정교부금 63억원이 확정됐다고 밝혔다. 특별조정교부금은 ‘서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례’에 따라 자치구에 특별한 재정수요가 발생했을 때 서울시가 심사를 거쳐 지원하는 재원으로, 공공시설 신설·복구·보수 및 재해 대응 등 다양한 목적으로 활용된다.이번에 확보한 예산은 ▲도봉구민회관 하모니홀 천장보수 ▲초안산근린공원 내 책쉼터 조성 ▲도봉중학교 통학로 지중화 ▲초안산 세대공감 인근 산책로 정비 ▲어린이보호구역 주변 통학로 개선 ▲신창교 주변 도로 균열 및 지반침하 보수 ▲어린이 등하굣길 방범용 CCTV 설치 ▲도봉천 수변활력거점 실시설계 용역 등 11개 사업으로, 도봉구 전역의 공공시설 정비 및 생활환경 개선에 고루 활용될 예정이다.특히 홍 의원의 지역구인 도봉2선거구에도 다수의 사업이 반영되어 주민 숙원 해소에 큰 기여를 할 것으로 기대된다. 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.먼저 ▲어린이보호구역 주변 통학로 개선 사업의 경우, 2억 5000만원을 들여 도봉구 삼양로146길 17 일원 백운초등학교 주변 통학로의 보도블록 정비 및 측구·경계석 정비(290m) 등을 실시해 어린이들의 안전한 등하굣길을 확보한다. 또한 ▲신창교 주변 도로 균열 및 지반침하 보수 사업의 경우, 4억원의 예산을 들여 도봉구 우이천로 140 일대의 지반침하로 인한 노후·불량 도로를 아스팔트 정비 등을 통해 전면 정비하여 주민들의 통행 불편과 안전사고 위험을 해소할 것으로 기대된다.한편 ▲어린이 등하굣길 방범용 CCTV 설치 사업의 경우, 5억 5200만원이 투입되어 도봉구 관내 초등학교 23개소에 방범용 CCTV 69대가 설치된다. 도봉1동, 방학1·2·3동, 창2·3·5동, 쌍문1·3동 등 관내 전역의 학교 주변에 촘촘한 방범 인프라가 구축됨으로써 아이들이 안심하고 다닐 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대된다.홍 의원은 “이번 63억원 규모의 특별조정교부금은 도봉구민들의 생활 편의와 안전을 위한 다양한 사업들을 포함하고 있어 매우 뜻깊다”라며 “앞으로도 도봉구 전역의 생활 인프라 개선을 위해 예산 확보에 최선을 다하고, 주민의 목소리를 시정에 충실히 반영하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부