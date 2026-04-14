종로구, 영세 제조업체 작업환경 개선 최대 720만원 지원

오는 15일부터 22일까지 신청 접수



종로구 봉제업체

정문헌(오른쪽 세번째) 서울 종로구청장이 2024년 9월 종로구의 한 봉제사업장에서 관계자들과 기념사진을 찍고 있다.

종로구 제공

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서울 종로구가 영세한 제조업체에서 산업재해를 줄이고 생산성을 높이기 위해 작업환경 개선 지원에 나선다고 14일 밝혔다.구는 오는 15일부터 22일까지 ‘도시제조업 작업환경개선 지원사업’에 참여할 업체를 모집한다.선정된 업체에는 총 사업비의 10%를 자부담하는 조건으로 최대 720만원을 지원한다. 덕트나 산업용 환풍기 등 위해요소를 제거하거나 발광다이오드(LED) 조명·냉난방기 등 근로환경 개선, 컨베이어 등 작업 효율을 높일 설비 등을 지원한다.대상은 종로구에 사업자를 등록한 의류봉제·기계금속·인쇄·주얼리·수제화 등 5대 업종 업체로, 상시근로자 10명 미만인 소공인이다. 구는 휘발성유기화합물 등 유해 물질에 노출되거나 화재·감전·누전 위험이 있는 곳 등을 우선 선정할 방침이다. 서울시나 중앙부처 등과 중복 지원은 불가하다.희망하는 업체는 종로구 지역경제과를 방문하거나 등기·전자우편으로 신청하면 된다. 구는 작업 환경 전반을 점검한 뒤 서울시 보조금관리위원회 심의를 거쳐 지원 규모를 확정한다.정문헌 구청장은 “앞으로도 소공인 경쟁력 강화와 근로자 만족도 향상을 위한 실질적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.김주연 기자