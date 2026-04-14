‘자연과 사람을 잇는 안산’…시화호 뱃길 등 안산 시티투어 체험형 관광코스 확대

경기 안산시가 11월까지 안산의 주요 관광지를 연계한 ‘2026년 안산 시티투어’를 운영한다고 14일 밝혔다.
‘2026 안산 시티투어’는 ‘자연과 사람을 잇는 안산’을 주제로, 계절별·체험형 관광코스로 구성됐다.
시는 ▲계절별 정기코스 다양화 ▲시화호 뱃길 연계 ▲스토리텔링 해설 도입 ▲단체 맞춤형 투어 운영등 네 가지 방향을 중심으로 시티투어 프로그램을 운영한다.
봄에는 갈대습지공원과 해솔길 등 생태 탐방 중심 코스를, 여름에는 해양 자원과 실내 문화시설을 연계한 코스를, 가을에는 노을과 역사 자원을 활용한 코스를 운영하는 등 계절별 특성을 반영한 관광 프로그램을 제공할 예정이다.
또한 안산의 해양 자원인 시화호 뱃길과 대부도를 연계한 관광코스를 운영해 해양 생태와 경관을 체험할 수 있도록 했다.
아울러 15명 이상 단체 관광객을 대상으로 관광지 2곳 이상을 선택할 수 있는 맞춤형 투어를 도입해 수요자 중심의 관광 서비스를 제공할 계획이다.
이민근 안산시장은 “시티투어를 통해 시민과 방문객이 안산의 다양한 관광 자원을 보다 쉽게 접할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 관광 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
안승순 기자