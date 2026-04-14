이성배 서울시의원, 아주초·중 통학로 보행 안전 현장 점검… 송파구청에 안전조치 요청

이 의원, 이혜숙 송파구의장과 구청 관계 부서와 합동 점검

아주중 맞은편 차량서비스센터 인근 불법주차로 학생들 도로로 내몰려… “안전대책 시급”

이 의원, CCTV 설치 및 교통지도 강화 등 보행환경 개선 조치 주문



이성배 서울시의원



자전거도로에 불법 주차 차량으로 인해 도로를 통해 이동하는 학생들



자전거도로에 불법 주차 차량으로 인해 도로를 통해 이동하는 학생들

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서울시의회 국민의힘 이성배 대표의원(송파4)은 지난 13일 송파구의회 이혜숙 의장 및 송파구청 관계 공무원들과 함께 아주중학교 맞은편 차량 서비스센터 인근 현장을 방문, 불법 주차로 인한 통학로 안전 문제를 점검하고 송파구청에 조속히 조치를 취해줄 것을 요청했다.이번 현장 점검은 아주중학교 인근 횡단보도와 맞닿은 차량 서비스센터 앞 보도에 서비스센터 관련 차량들이 무분별하게 불법 주차되어 있어, 학생들의 보행 안전이 심각하게 위협받고 있다는 민원에 따라 긴급히 이뤄졌다.이 의원이 현장을 확인한 결과, 아주중 맞은편의 차량 서비스센터 앞에 센터 입고 대기 차량을 포함한 다수의 차량들이 보도와 자전거 통행로를 점유하고 있어 보행자가 정상적으로 통행할 수 없는 상태였다.그는 “아주중학교에서 횡단보도를 건너오는 학생들이 차량으로 막힌 보도와 자전거도로를 피해 차도를 가로지르는 모습을 봤다”면서 “아이들이 안전하게 걸어야 할 보도를 차량이 점유하고 정작 아이들은 위험한 차도로 내몰린 모습을 봤다”라며 안전대책 마련의 시급성을 강조했다.이 의원은 이날 함께 현장을 찾은 송파구청 주차정책과 및 도시교통과 관계자들에게 ▲불법 주정차 방지를 위한 단속용 CCTV 설치 검토 ▲등하교 시간대를 비롯한 교통 안내 강화 ▲대안 마련을 위한 센터와의 협의 등의 실효성 있는 대책을 조속히 시행해 줄 것을 요청했다.이외에 아주중학교에 자전거로 등하교하는 학생들이 많은 점을 고려해 중학교 인근의 부족한 자전거 거치대를 확충하고 보행자와 동선이 겹치지 않도록 정비해주기를 요청했다.마지막으로 이 의원은 “앞으로도 현장에 답이 있다는 마음가짐으로 주민들의 목소리에 귀를 기울이겠다”며 “학생들이 보다 쾌적하고 안전한 환경에서 등하교할 수 있도록 구청과 협력하여 개선 대책들을 마련하고 차질 없이 추진해 나갈 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부