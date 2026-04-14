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공약이행 평가 선두 달린다…영등포구, 4년 연속 ‘최고등급’ 달성

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공약 이행률 91.7% 기록


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서울 영등포구의 슬로건.
영등포구 제공


서울 영등포구가 한국매니페스토실천본부에서 주관한 ‘2026년 민선8기 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가’에서 4년 연속 ‘최고등급(SA)’을 받았다고 14일 밝혔다.

이번 평가는 지난해 12월 기준 민선8기(2022년~) 전국 시군구 홈페이지에 공개된 공약 이행 현황과 정보공개 수준에 대한 종합 분석을 토대로 이뤄졌다. 평가는 공약 이행 완료도, 2025년 목표 달성, 주민소통, 웹소통, 공약 일치도 5개 항목으로 나눠 진행됐다.

구는 91.7%의 공약 이행률도 달성했다. 전국 평균 약 70%, 서울 25개 자치구 평균 약 83%를 크게 웃도는 수치다. 구는 ‘희망․행복․미래도시 영등포’라는 비전 아래 주거도시, 경제도시, 미래교육 도시, 문화도시, 복지도시 5대 분야에서 총 50개 공약사업을 추진하고 있다. 영등포 로터리 고가 철거, 경부선 철도 지하화를 위한 특별법 제정, 쪽방촌 정비사업 등 주요 현안 사업도 포함돼 있다.

구는 2024년 서울 자치구 중 유일하게 과학 인재 양성을 목표로 하는 ‘미래교육재단’을 출범했다. 지난해에는 신길 책마루 문화센터를 조성하고 지난달에는 여의도 브라이튼 도서관을 임시 개관했다. 오는 7월에는 영등포 제3스포츠센터도 문을 열어 주민 삶의 질 향상에 기여할 예정이다.

구 관계자는 “구민과의 약속을 지키기 위해 전 직원이 한마음으로 노력해 온 결과가 SA 등급으로 이어졌다고 생각한다”며 “구민이 공감할 수 있는 정책을 지속해 이행하겠다”고 말했다.


송현주 기자
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