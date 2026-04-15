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경기도, 농업 수출경영체에 포장재·저리대출 등 390억원 긴급지원

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경기도청 전경


경기도가 중동전쟁 장기화로 경영난을 겪고 있는 도내 농업인·농식품 생산업체를 대상으로 포장재 지원과 저리 대출 등 총 390억 원 규모의 지원 사업을 추진한다.

지난 1일부터 중동 전쟁에 대응한 농어업 분야 비상대응반을 가동하고 있는 도는 현장 모니터링 결과 포장재 가격 상승 등으로 농산물·식품 제조업체가 어려움을 겪고 있어 이들을 위한 선제적 지원에 나서기로 했다고 15일 밝혔다.

구체적으로 ▲수출 농식품 포장재 지원 ▲도매시장 출하용 포장재 ▲경기도지사 인증 ‘G마크’ 농산물 포장재 ▲로컬푸드 포장재 지원 등 4개 사업에 총 40억 원을 지원한다.

포장재 지원은 수출 경쟁력 유지뿐만 아니라 신선 농산물의 유통 비용을 낮춰, 농업경영체의 생산비 절감과 경영 안정에 도움이 될 것으로 기대된다.

이와 함께 농업농촌진흥기금 350억 원 규모의 ‘농어업 긴급경영자금 저리 대출’을 시행, 중동 전쟁으로 인한 현장의 자금난을 해소할 방침이다.

도내 농어업 경영체 대상 연 1%로 경영자금을 대출하는 것으로 개인은 6000만 원, 법인은 2억 원까지 받을 수 있다.

또한 농산물·농식품 수출 통상촉진단을 운영하는 ‘무역위기 대응 K-푸드 글로벌 수출시장 다변화’와 관세 이외의 다양한 규제 해소를 지원하는 ‘무역위기 대응 K-푸드 비관세장벽 해소 지원사업’을 추진한다.

박종민 경기도 농수산생명과학국장은 “현장 의견 수렴 결과, 최근 원유 수급 차질과 물류비 상승으로 농업인과 농식품 기업들이 큰 고통을 겪고 있다”며 “앞으로도 현장의 목소리에 귀를 기울여 경기 농식품이 국내외 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
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