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“동네 위험 요소, 직접 알려주세요!”…이천시, ‘집중안전점검 주민신청’ 접수

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경기 이천시(시장 김경희)는 시민이 직접 생활 주변의 위험 요소를 발굴하고 점검에 참여하는 ‘2026년 집중안전점검 주민신청제’를 오는 6월까지 추진한다고 밝혔다.

‘주민점검신청제’는 시민들이 평소 안전이 우려되는 공공 및 민간 시설물에 대해 점검을 신청하면, 전문가와 공무원이 합동으로 현장을 방문해 위험 요인을 꼼꼼히 살피고 결과를 알려주는 제도다. 행정기관 주도의 점검에서 벗어나 안전관리 사각지대를 해소하기 위해 마련됐다.

점검 신청 대상은 소규모 교량, 마을회관, 경로당, 노후 건축물 등 공공·민생 중심 시설이다. 다만 관리 주체가 명확한 시설이나 공사 중인 건물, 소송(분쟁) 중인 시설 등은 제외된다.

신청을 희망하는 시민은 4월 1일부터 6월 1일까지 각 읍면동 행정복지센터를 방문하여 신청서를 작성하거나, ‘안전신문고’ 앱 및 포털을 통해 간편하게 신청할 수 있다.

접수된 신청 건에 대해서는 현장 점검을 실시한 후 원인과 위험도, 보수·보강 방법 등을 포함한 점검 결과를 신청인에게 통보한다.


안승순 기자
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자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr