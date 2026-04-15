금천구 ‘서울체력 9988 체력인증센터’에서 맞춤형 운동 처방

금천구보건소 3층에 마련…앱·전화로 사전 예약



금천구 ‘서울체력9988’

서울 금천구보건소 3층에 마련된 ‘서울체력9988 체력인증센터’에서 한 주민이 체력을 측정하고 있다.

금천구 제공

서울 금천구가 구민의 체력 증진과 건강수명 연장을 돕기 위해 구보건소에서 ‘서울체력9988 체력인증센터’를 본격 운영한다고 15일 밝혔다.

보건소 3층 체력인증센터에서 건강운동관리사 2명이 전문적인 서비스를 제공한다. 이용자는 체성분, 근력, 심폐지구력, 유연성 등 다양한 항목을 측정하고, 결과에 따라 1:1 맞춤형 운동처방과 체력인증서를 받을 수 있다.

금천구는 앞으로 건강장수센터와 대사증후군 관리사업 등 기존 건강증진 사업과 연계해 지역사회에서 통합 건강관리 체계를 강화할 계획이다. 구는 이용 수요를 분석해 프로그램을 확대하고

건강 취약계층을 위한 ‘찾아가는 체력측정 서비스’도 운영할 예정이다.

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서울체력9988 체력인증센터에서는 체력 상태를 과학적으로 측정·평가하고, 맞춤형 운동처방을 받을 수 있다. 운동 부족과 만성질환 증가로 체계적인 건강관리 필요성이 커지면서 도입된 서비스다.손목닥터9988 애플리케이션에서 예약부터 결과 확인 등 사후 관리까지 통합 지원한다. 전화로 사전 예약도 가능하다.김주연 기자