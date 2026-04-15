김용일 서울시의원, 이커머스 여성 취·창업 활성화 특위 비더비 여성 기업 및 일자리 교육기관 간담회 참석



지난 14일 열린 ‘비더비 입점기업 여성대표 및 여성 일자리 교육기관 간담회’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.



지난 14일 열린 ‘비더비 입점기업 여성대표 및 여성 일자리 교육기관 간담회’에 참석한 김용일 의원(왼쪽 첫 번쨰)

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서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 14일 열린 이커머스 시장의 여성 인력 취·창업 활성화를 위한 특별위원회와 비더비(BtheB) 입점 기업 여성 대표 및 여성 일자리 교육기관 간담회에 참석했다고 밝혔다.이번 간담회는 디지털 전환과 비대면 소비 확산으로 급성장하는 이커머스 시장 상황에 맞춰, 서울시 뷰티·패션 산업의 핵심 거점인 ‘비더비(BtheB)’ 입점 기업 여성 대표들과 여성 인력 양성 기관의 목소리를 직접 듣고 실효성 있는 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다.이날 간담회에는 이새날 위원장, 김 부위원장을 비롯한 특별위원회 위원들과 다름인터내셔널, 파고라, 바이옵트, 라라레서피, 와이제이에스 등 비더비 입점 패션·뷰티 분야 여성 기업 대표들이 참석했다. 또한 서울경제진흥원 뷰티산업본부장, 서울시 여성가족재단 저출생대응사업실장, 여성능력개발원 원장, 중부여성발전센터 등 교육기관 관계자와 서울시 경제실·여성가족실 공무원 등 20여 명이 머리를 맞댔다.간담회에서는 여성 창업자들이 현장에서 겪는 마케팅 및 판로 개척의 어려움이 집중적으로 논의됐다. 김 의원은 여성 경제인의 역할을 강조하고, 이커머스 산업의 성패는 결국 교육과 창업, 그리고 판로가 얼마나 유기적으로 연결되느냐에 달려 있다고 밝혔다. 그러면서 여성가족재단 등 교육기관의 취·창업 커리큘럼이 시장의 트렌드를 즉각 반영하고, 이것이 비더비와 같은 공공 플랫폼 입점으로 자연스럽게 이어지는 지원 체계를 더욱 공고히 해야 한다고 강조했다.온라인뉴스부