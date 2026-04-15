서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울, 고유가·민생위기 대응 1조 4570억 추경

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

봄날의 영등포, 꽃길만 걷다[현장 행정]

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천구, 1만 2500개 일자리 창출로 민생 살린

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

중구, 청년 지원 거점 ‘청년센터 중구’ 본격 운

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

강서구 통합신청사 오는 10월 개청…진교훈 구청장 현장 점검

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
서울 강서구는 강서구 통합신청사가 오는 8월 준공을 목표로 공정률 83%까지 공사를 진행했다고 15일 밝혔다.


  •
강서구 통합신청사 건설 현장
진교훈(왼쪽 두번째) 서울 강서구청장이 14일 강서구 통합신청사 건설 현장을 찾아 공사 현황을 확인하고 있다.
강서구 제공


준공을 앞두고 진교훈 강서구청장은 전날 실국장을 비롯한 관련 부서장 등 30여명과 막바지 현장 점검에 나섰다. 강서구 통합신청사는 지하 2층~지상 8층에 연면적 5만 9147㎡ 규모로 오는 10월 개청한다는 목표다.

진 구청장은 현재 공정 상황과 주요 설비 등 통합신청사 공사 현황을 보고받고, 주민 편의시설과 주요 기반시설 등 공사 전반을 점검했다. 그러면서 “주민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 통합신청사로 조성해야 한다”고 강조했다.

이날 점검은 차량 진출입 체계와 승하차 후 동선, 도보 이용자 경로 등을 확인하고 한 층씩 점검하는 방식으로 이뤄졌다. 약 1시간 30분 동안 각 층 시설 구성과 동선을 설계도와 비교하고 마감 상태를 확인했다.

특히 주민들이 자주 이용하게 될 도서관과 강서역사문화관 등은 채광이나 층고, 바닥 단차나 이동 편의성, 휴게 공간 등을 집중적으로 살폈다.

구는 청사 이전에 따른 주민 불편을 최소화한다는 방침이다. 구청사 부지는 문화복합시설 등 주민을 위한 공간으로 재편될 예정이다.

진 구청장은 “기존 청사를 이전하면 개발 전까지 공영주차장 등으로 활용하는 방안을 적극 검토해 달라”면서 “사무집기나 가구 등을 구입할 때는 불필요한 예산 낭비가 발생하지 않도록 주민의 눈높이에서 면밀히 들여다보고 집행해야 한다”고 당부했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

배움엔 한계 없다… 양천 ‘AI 빅뱅’ 체험

새달 14~16일 Y교육박람회

우주복 입고 목성 보고… 노원으로 가는 ‘우주 소풍

25일 천문우주 페스티벌 개최 마술쇼·천체망원경 관측 행사

종로, 영세 제조업체 ‘작업환경 개선’ 720만원

봉제·기계·인쇄·주얼리·수제화 등 상시근로자 10명 미만 업체 대상

광진구, 청년 참여형 정책 프로그램 ‘대학생 정책기

“설계자로서 자부심을 느낄 수 있는 기회”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr