꽃잎 날리는 공원서 즐기는 책과 휴식…성북구, 야외도서관 19일까지

길빛도서관과 길빛근린공원 일대서 진행



서울 성북천 수변활력거점공간 일대에 마련된 팝업 야외 도서관에서 지난 11일 어린이들이 빈백에 앉아 책을 읽고 있다.

성북구 제공

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서울 성북구와 성북문화재단이 올 상반기 야외도서관 프로그램 ‘책 읽는 성북—책, 도심을 물들이다’를 운영하며 봄철 도심 속 독서문화 공간을 선보였다고 16일 밝혔다.이번 야외도서관은 ‘책, 도심을 물들이다’를 주제로 ▲사서가 선정한 3000여권의 도서 ▲공원 곳곳에 마련된 서가와 빈백을 활용한 야외 독서 공간 ▲공연과 독서문화 프로그램이 결합한 복합 문화 콘텐츠 ▲올해 새롭게 선보인 ‘책멍존’ 등으로 구성됐다.공원 내 서가와 휴식 공간, 공연 프로그램이 함께 운영돼 다양한 연령대 시민들이 자연 속에서 독서와 문화체험을 즐기는 모습이 이어졌다.지난 4월 3일부터 12일까지 성북천 수변활력거점공간에서 열린 팝업 야외도서관에 이어 이날까지 성북길빛도서관과 길빛근린공원 일대에서 첫 번째 주차 프로그램이 진행됐다. 성북천 팝업을 포함해 지금까지 3만명이 넘는 시민이 방문해 대표적 봄철 도심 속 야외 독서문화 프로그램으로 자리매김했다.‘책 읽는 성북’ 야외도서관은 오는 19일까지 길빛도서관과 길빛근린공원 일대에서 계속된다. 운영시간은 금요일과 토요일 정오부터 오후 8시까지, 일요일은 오전 10시부터 오후 6시까지다. 세부 프로그램 일정은 성북길빛도서관 누리집에서 확인할 수 있다.최경주 성북구청장 권한대행(부구청장)은 “야외도서관은 구민 누구나 일상 가까이에서 책과 문화를 누리며 쉬어갈 수 있는 열린 공간”이라며 “남은 기간에도 많은 주민들이 방문해 봄날의 여유와 독서의 즐거움을 함께 느끼길 바란다”고 말했다.송현주 기자