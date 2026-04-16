김진경 경기도의회 의장, 세월호 참사 12주기 기억식 참석… 기억은 책임으로 이어가겠습니다



김진경 의장이 16일 안산 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 12주기 기억식에 참석해 엄숙한 표정으로 행사를 지켜보고 있다. 김 의장은 유가족, 시민과 함께하며 희생자들을 향한 깊은 애도의 뜻을 표했다.(사진=경기도의회)



김진경 의장이 세월호 참사 12주기 기억식 현장에서 방명록을 작성하고 있다.(사진=경기도의회)



김진경 의장이 세월호 참사 12주기 기억식 현장에서 남긴 방명록 메시지.(사진=경기도의회)

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김진경 경기도의회 의장(더민주, 시흥3)은 16일 오후 안산 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 12주기 기억식에 참석해 희생자들을 추모하고, 아픔을 나눴다.이날 기억식은 4.16재단과 ㈔4.16세월호참사가족협의회가 공동 주최했으며, 유가족과 일반 시민 등 2천여 명이 참석한 가운데 이재명 대통령과 우원식 국회의장 등 각계 주요 인사들도 함께해 엄숙하게 진행됐다.기억식은 304명 희생자에 대한 묵념을 시작으로, 추도사와 기억 영상, 추모 공연 등 다양한 프로그램을 통해 세월호 참사의 의미를 되새기는 시간으로 진행됐다.김 의장은 희생자들을 향해 묵념하며 깊은 애도의 뜻을 표했으며, 방명록에는 “기억은 책임으로 이어가겠습니다”라는 추모의 글을 남겼다.김 의장은 “세월호 참사는 우리 사회가 결코 잊어서는 안 될 아픔이자, 반드시 기억해야 할 책임”이라며 “희생자 한 분 한 분을 기억하는 것이 안전한 사회로 나아가는 출발점”이라고 밝혔다.이어 “12년이 지난 지금도 유가족의 아픔은 여전히 현재진행형”이라며 “경기도의회는 그 아픔을 잊지 않고, 다시는 같은 비극이 되풀이되지 않도록 도민 생명과 안전을 최우선에 둔 의정활동에 최선을 다하겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀