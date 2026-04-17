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임창휘 경기도의원 “노후학교 공간재구조화 사업의 효율적 추진 위해 교육청-지방자치단체 간 협력해야”

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임창휘 의원이 16일 경기도교육청 결산검사 현장에서 서류를 검토하며 질의를 이어가고 있다.(사진=경기도의회)


경기도 및 경기도교육청 결산검사위원인 임창휘 의원(더불어민주당, 광주2)은 16일 경기도교육청 남부청사에서 열린 경기도교육청 2025 회계연도 결산검사에서 “노후 학교의 공간재구조화 사업 계획이 지역의 개발사업 등과 유기적으로 연계될 필요가 있다”고 강조했다.

임 의원은 “노후 학교 공간재구조화 사업과 지역 개발사업이 관계자 간 협의나 정보교환 없이 각자 진행되다 보니, 사업 완료 이후에도 학생·교사·학부모들의 만족도가 떨어지는 경우가 종종 발생한다”고 지적했다.

그는 “건축된 지 40년 이상 된 학교가 공간재구조화 대상인 만큼, 사업 대상 학교를 사전에 충분히 예측할 수 있다”며 “노후 학교 공간재구조화 사업 계획 수립 시 교육청과 시·군 관계자 등이 사전 협의를 통해 지역의 개발사업과 발을 맞춰 학교의 이전 또는 신축을 함께 추진하면 완성도 높은 결과를 얻을 수 있다”고 역설했다.

또한 사립학교의 노후시설 개선 관련 예산이 충분하지 못해 공립학교보다 1~2년 시설 개선이 늦어지고 있는 것과 관련해 “사립학교 학생들도 안전하고 쾌적한 환경에서 학습할 권리가 있다”며 “충분한 예산 확보가 시급하며, 차기 예산안에 적정 예산이 편성될 수 있도록 도의회 차원에서 적극 노력하겠다”는 의지를 밝혔다.


온라인뉴스팀
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