경기도, 제1회 추경 1조 6237억원 증액 편성…‘민생·에너지’ 중점 지원



경기도청 전경

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경기도가 고유가 피해지원금 1조 1335억원과 대중교통 활성화를 위한 The 경기패스 확대지원 858억원, 농가경영 안정화를 위한 ‘유류·사료·비닐’ 3대 패키지 지원 13억원 등 중동전쟁으로 어려움을 겪는 도민들을 위해 41조원 규모의 추가경정예산안을 추진한다.정두석 경기도 기획조정실장은 17일 경기도청에서 기자회견을 열고 총 41조 6814억원 규모의 2026년 제1회 추경예산안을 편성해 경기도의회에 제출한다고 밝혔다. 이는 올해 본예산 40조 577억원보다 1조 6237억원 늘어난 규모다. 일반회계는 37조 3378억원, 특별회계 4조 3436억원이다.정 실장은 “고유가 대응, 취약계층 민생안정, 산업피해 최소화 기조의 정부 추경을 신속히 뒷받침하고 정부 지원에서 빠진 민생 사각지대 지원에 재정역량을 집중했다”고 추경 편성 배경을 설명했다.주요 내용을 살펴보면 ‘민생경제 방파제’ 역할을 위해 ▲고유가 피해지원금 1조 1335억원 ▲경기 극저신용자 대상 소액금융 지원 30억원 ▲산모신생아 건강관리 지원 123억원 ▲경기도 참전명예수당 지원 10억원 ▲경기도 여성청소년 생리용품 보편지원에 36억원 등 1조 1534억원을 편성했다.도민 이동권 보장을 위한 예산은 총 1492억원이다. ▲수도권 환승할인 지원 634억원 ▲The 경기패스 확대지원 858억원 등이다.농가경영 안정화를 위한 ‘유류·사료·비닐’ 3대 패키지 지원을 위해 ▲농·어업인 면세유 지원 7억원 ▲아프리카돼지열병 의심사료 피해지원 4억원 ▲조사료 생산용 볏짚비닐 지원 2억원 등 총 13억원을 배정했다.취약계층 사각지대 핀셋 지원을 위한 예산으로는 ▲위기가구 긴급복지 27억원 ▲체납자 실태조사 지원 17억원 ▲여성·한부모·아동 시설 혹서기 냉방비 특별지원 등에 1억원 등 총 45억원을 편성했다.예산안은 4월 21일부터 28일까지 열리는 경기도의회 제389회 임시회에서 심의된다.정두석 기획조정실장은 “이번 추경예산안은 정부 추경 예산 사업을 반영하고 민생경제를 회복하기 위해 꼭 필요한 예산”이라며 “심의 과정에서 도의회와 긴밀히 협의하고, 심의 절차를 거쳐 예산이 확정되면 신속하게 집행될 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 밝혔다.안승순 기자