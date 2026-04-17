유영일 경기도의원, 경기도 감사위원회 종합감사 조치 결과 보고 가져



유영일 의원이 17일 의회 안양상담소에서 경기환경에너지진흥원 관계자로부터 2025년 경기도 감사위원회 종합감사 조치결과 보고를 받고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 도시환경위원회 유영일 부위원장(국민의힘, 안양5)은 4월 17일 의회 안양상담소에서 경기환경에너지진흥원 관계자와 면담을 갖고 2025년 경기도 감사위원회 종합감사 조치 결과에 대한 보고를 받았다.이날 보고에서는 기관 주요 사업 추진 및 각종 위원회 운영, 예산의 편성·집행, 공사·용역·물품 등 계약 업무 실태, 공개감사제도 운영에 따른 제보 사항 등 감사 중점 분야에 대한 조치 결과가 설명됐다.또한 기관 경고 및 행정상 처분 등 세부 조치 사항에 대한 보고도 함께 이뤄졌다.이에 대해 유 부위원장은 “공공기관의 감사 지적은 단순한 사후 조치에 그쳐서는 안 되고, 조직 운영 전반을 점검하고 개선하는 계기가 되어야 한다”며 “업무 추진 과정에서부터 절차와 기준을 체계적으로 정립해 유사 사례가 재발하지 않도록 내부 관리 체계를 강화할 필요가 있다”고 강조했다.이어 “이번 감사 결과를 바탕으로 미흡한 부분은 신속히 보완하고, 도민에게 신뢰받는 기관으로 거듭날 수 있도록 지속적인 점검과 개선 노력이 이뤄져야 한다”고 밝혔다.온라인뉴스팀